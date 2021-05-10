交往4年…小三劈腿愛上「她」！人夫死纏不放　轉身聯合正宮報復她

▲小三愛上同性女友，人夫氣炸聯合正宮提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳韻如／高雄報導

人夫阿義（化名）透過網路聊天室認識女子幼幼（化名），2人因此發生婚外情，並以老公、老婆相稱，且還固定每周約會、做愛，幼幼甚至還為了阿義離婚、墮胎。然而，好景不常，幼幼劈腿愛上同性女友人，於是提出分手，沒想到，阿義竟崩潰向正宮全盤托出，並與正宮聯手向幼幼提告求償。法院審理後，則判幼幼須賠償20萬元。

正宮提告主張，她與阿義結婚20年，但阿義2013年間透過網路聊天室認識幼幼後，便相約見面並交往，甚至以老公、老婆相稱，且除了多次出遊外，更以每周約1至2次的頻率做愛，就連幼幼進行子宮切除手術的同意人也是阿義，租屋也是阿義擔任連帶保證人，可見兩人關係親密，嚴重侵害她的配偶權。

正宮怒控，自從幼幼介入她的婚姻後，阿義慢慢脫離家庭，導致她因此罹患身心方面疾病，一直到阿義也因為精神狀態不穩而就診時，她才知道對方外遇，因此憤而對幼幼提告求償。

對此，幼幼則辯稱，她確實知道阿義的已婚身分，更因此與前夫離婚，且於2016年10月因懷孕而由阿義陪同墮胎，但她隔年因倢是同性友人後，決定與阿義分手，但阿義心有不甘，竟在網路上開始霸凌她，導致她因此服藥自殺未遂，住進身心科病房治療。

幼幼表示，後來因為阿義多次博取她同情求和，她因為心軟而繼續與阿義有來往，但阿義卻多次騷擾她的家人，甚至是打傷她女友，而這期間她因為經歷了離婚、自殺、手術、親人被打擾，導致手術、住院期間沒有家人替他簽署同意書，才由阿義出面照顧。

幼幼提到，她2020年2月正式與阿義分手後，阿義卻又在臉書上冒用她名字散播不實謠言及毀謗，她不得已提出妨害名譽告訴，但阿義要她撤告，並以要對她提告侵害配偶權來威脅她，她因此認為，本件訴訟根本就是阿義拿著正宮證件來委任律師提告，而並非正宮主動。

高雄地院審理時調查，阿義與幼幼確實多次出遊、發生關係，這些都有對話紀錄內容及出遊照片等可以證明，而雖然幼幼提出存證信函為證，來證明阿義確實表明要幼幼撤回妨害名譽的告訴，他也會撤銷本件告訴，但幼幼卻無法證明是阿義拿著正宮證件來委請律師，因此最終還是認定本件訴訟有理，判幼幼須賠償正宮20萬元。全案可上訴。

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