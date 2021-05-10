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任職台東馬偕15年屆退　牧師潘稀祺出書《李庥傳》

▲ 「潘稀祺梅花水墨展」在台東馬偕醫院恩典廣場展出，展覽期間為本月3日至14日。（圖／台東馬偕醫院提供）

▲ 「潘稀祺梅花水墨展」在台東馬偕醫院恩典廣場展出，展覽期間為本月3日至14日。（圖／台東馬偕醫院提供）

記者楊漢聲／台東報導

牧師潘稀祺在台東馬偕工作15年，今年屆齡退休。在醫院服事15年間，對於東部的宣教歷史，很用心地深入去探查研究，一直不厭其煩地來回穿梭在海岸山脈之中。有鑑於李庥牧師這宣教先鋒的付出，五年前在本院恩典樓中設置「李庥紀念禮拜堂」，在退休前更將研究成果，修訂成書出版全球第一本中文版《李庥傳》新書及微電影，以記錄並追隨李牧師在東海岸的宣教腳蹤。

潘牧師表示：李庥開創了很多的第一，他是第一位長老教會差派來台的牧師，也是來台東的第一位牧師、催生台灣南部第一間女子學校、第一位會說客語的宣教師等；在初代時期不畏艱辛做為一個基督教福音的開拓者，影響台灣甚大！在李庥傳出版同時，潘牧師精選了他畫了50年的梅花作品60幅在大廳展出，潘牧師希望將書及梅花作品進行義賣，充作癌症大樓籌建基金。

▼ 任職台東馬偕十五年的師潘稀祺出書「李庥傳」 。（圖／台東馬偕醫院提供）

▼ 任職台東馬偕十五年牧師潘稀祺出書「李庥傳」 。（圖／台東馬偕醫院提供）

一向給人活力十足、多才多藝印象的潘牧師，在台東馬偕十五年間，為了醫院事工，畫圖、照相、寫歌、出書樣樣來。潘牧師的事蹟細數不盡，曾為了醫院蓋大樓義賣了自己的水彩畫及名信片，也曾手繪86間東海岸教堂進行義賣贊助聖十架療養院的修女；另為了重現李庥牧師來台搭船的艱辛，請工匠仿古製作了戎克船，並在九樓以手繪宣教士圖像及舊照片輸出成宣教牆展出，更為了補足巴克禮博士在後山的宣教事蹟，出版了”後山遇見巴克禮博士”一書。如今在退休前夕，在最後一哩路再展芬芳，出版了全球第一本中文版”李庥傳”及微電影，並舉行梅花水墨個展，在最後一刻仍盡心盡力！

「潘稀祺梅花水墨展」在台東馬偕醫院恩典廣場展出，展覽期間為本月3日至14日，展場一片花海爭豔，千萬朵梅花齊放，梅幹盤旋氣勢如龍。潘牧師從16歲高一開始畫梅，至今50年，高中時期拜大舅父畫家為老師，研習梅花技巧，當時曾參加學校美術比賽第一名及得過縣高中組比賽入選及全國高中佳作。在台東馬偕醫院工作期間，仍利用有空時間繼續努力研習，八年來拜台東畫家曾興平教授研習水彩，在老師指導下把水墨畫以水彩紙及石頭紙融入畫作，畫出不同鮮豔、傲骨的梅花。

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