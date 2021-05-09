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虎尾街道「奪命血滴子」！路過輪胎遭刺破　車身一片紅：手段兇殘

▲▼虎尾血滴子，模樣相當可怕。（圖／翻攝臉書／虎尾人（讚）出來）

▲虎尾血滴子，模樣相當可怕。（圖／翻攝臉書／虎尾人（讚）出來）

記者柯振中／綜合報導

經過虎尾巷口，竟被刺破輪胎！一名男子上網分享，他行經雲林虎尾某巷口時，為了閃避停放的車輛，向一旁避開，沒想到竟遭民眾預藏的「血滴子」刺破輪胎，氣得上網公布地點，呼籲用路人要小心。對此，警方也出面回應，已派員前往了解。

這名男子在「虎尾人（讚）出來」上分享，他經過虎尾西安街49巷2弄時，為了閃避轉彎處停放的車輛，會開得比較靠右，沒想到輪胎突然破掉，下車一看才發現，竟是有住戶預藏「血滴子」，行為舉止相當離譜。

依據男子張貼的照片，轉彎處右側的住戶將盆栽擺放在路旁，最外側藍色盆栽的上緣，竟然藏了一整圈鋼釘，一旁臨停的車輛上方還有紅色的油漆，模樣相當驚悚。

▼駕駛路過該街道，竟被血滴子刺破輪胎。（圖／翻攝臉書／虎尾人（讚）出來）

▲▼虎尾血滴子，模樣相當可怕。（圖／翻攝臉書／虎尾人（讚）出來）

眾多網友看完恐怖畫面，忍不住留言斥責，「手段有夠兇殘」、「動物也很危險，感覺這個主人心理需要治療」、「應該是防狗尿尿，但是這樣太惡劣了吧？刺到動物跟小孩怎麼辦」、「很惡意呢！怎麼要這樣用居什麼心」、「而且是轉彎處！太危險了」、「我以前看過一個小朋友跌倒剛好被電線桿固定的螺絲插到腦死掉⋯⋯現在這個比那個還恐怖。」

對此，虎尾警分局交通組組長黃春榮表示，依據相關規定，交岔路口10公尺內不得臨停，以免妨礙車輛進出、轉彎，違者將處600元以上1,200元以下罰鍰。

此外，黃春榮也說，民眾擺放鐵製物品造成危險，已派人前往了解處理，「請用路人注意行車安全，警力有限，民力無窮，期待大家一起為虎尾交通秩序努力，在此亦祝大家行車平安。」

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