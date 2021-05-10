AZ疫苗公自費皆搶手！馬偕預約滿到5月底、台大新開約診當天就搶光

▲AZ疫苗。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍、嚴云岑／台北報導

華航諾富特染疫事件已有31人確診，受到疫情影響，國內公費、自費新冠疫苗打氣都有提升，至7日為止已經有9萬1002人接種，指揮中心今起進一步開放軍人、65歲以上長者等兩族群接種AZ疫苗。馬偕醫院公費自費門診預約已經滿至5月底，而台大醫院方面同樣預約踴躍，且每當開放新的預約幾乎當天就會滿收。

新冠疫苗3月22日開放公費接種、4月21日進一步開放自費打疫苗，自費疫苗一開放就相當搶手，至於公費開放最初接種情況並不踴躍，但近期受到華航疫情影響，也逐漸變得踴躍，上週每天接種人數突破新高，到了5月7日單日接種人數達9,865 人，其中公費7,504 人，自費2,361 人；累計接種人數9萬1,002 人，其中公費6萬6,496 人，自費2萬4,506 人。

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公費AZ疫苗從今天起開放至第8類接種對象，新增2類分別是第七類軍人與第八類65歲以上長者，合計新增符合資格者將近370萬人，預期可以再加快AZ疫苗的使用。

而開打首日台北各大醫院預約狀況仍踴躍，台大醫院至5月24日都約滿，院方指出，現在每天公費接種100~120人，自費接種200~240人，每天每時段都開2診以上，每次只要開放新的1診當天就會約滿。現在開放65歲以上民眾公費接種，門診若有遇到符合資格者，也會協助安排打疫苗。

馬偕醫院方面，公費與自費疫苗的預約到5月26日為止都是約滿。台北榮總在開放首日上午接種55劑，非院內人士45劑，其中有26劑是65歲以上長者，超過半數。

指揮中心說明，目前全台已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。