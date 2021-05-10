「莫德納5月到貨沒把握」美支持豁免疫苗專利　薛瑞元曝國產影響

▲薛瑞元：莫德納疫苗5月到貨沒把握。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

世界貿易組織（WTO）4月下旬要求美國允許其他國家使用西方藥廠的技術專利，以生產更多疫苗。美國總統拜登5日表態，支持豁免新冠疫苗專利，引起美、德、法等藥廠反彈。多名立委今（10）日在立法院詢問，疫苗豁免是否會影響國產疫苗回收成本？衛福部次長薛瑞元回應了。

國民黨立委張育美質詢表示，WTO豁免疫苗專利保護，恐影響研發成本回收，但在專利開放下，也有助於其他藥廠吸收不同疫苗技術經驗，加速疫苗產業發展，詢問豁免專利對國產疫苗開放到底是利與弊？

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對此，薛瑞元表示，目前已有2家國產疫苗廠快完成第二期臨床試驗，高端6月有望取得EUA、聯亞則要到7月。對於疫苗豁免權議題要審慎評估，WTO是採共識決，應該不會再這１、2個月決議，但會召開跨部會討論。薛瑞元另強調，若真的開放專利，技術也不一定會被學走，「還要看做不做得出來、賣不賣得出去」。

▲衛福部次長薛瑞元代替部長陳時中出席衛環會。（圖／記者嚴云岑攝）

民眾黨立委賴香伶接序質詢時也提問，若ＷTO真的豁免疫苗專利，台灣是否可以成為生產基地？薛瑞元回應，台灣有能力生產mRNA疫苗，只不過現在受專利保護未能執行。

國衛院副院長司徒惠康則補充，目前全國有280種疫苗開發計畫，其中97種已進入臨床試驗、22種進入第三期，14種拿到EUA在全球不同國家施打。莫德納、BNT所使用的RNA載體技術門檻，雖然比蛋白疫苗還要複雜，但國衛院、中研院、生物技術開發中心已做過幾次開發討論，技術上沒問題，就看藥廠是否釋出專利。

上午質詢中，還有立委詢問第二批COVAX疫苗，以及直購的莫德納疫苗何時到貨？薛瑞元表示，6月確定會有一批AZ疫苗來台，目前取得的30多萬劑AZ疫苗，會力拼在效期前打完。至於原訂5月會到貨的莫德納疫苗，薛瑞元表示，「5月比較沒把握」，希望6月會來。