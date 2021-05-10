　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

校園班班有冷氣！台東斥資11億　規劃裝設4269台智慧冷氣

▲台東縣長饒慶鈴前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提供師生校園生活環境舒適、安全之學習環境，台東縣政府進行全面電力設備盤點與規劃，並改善老舊電力系統，縣長饒慶鈴日前特別前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫，並表示，第9群的開工儀式，為台灣東縣領頭羊邁出第一大步，並期望明年夏天達成全縣班班有冷氣之政策。

饒慶鈴表示，受極端氣候影響，入夏後連日高温深深影響孩子的學習態度，縣府自去年8月起盤點台東縣學校462棟建築、3750間教室，共計119所本（分）校，含國立單位欲裝設4269台智慧型冷氣，預估需新台幣11億元進行班班有冷氣計畫。為解決偏鄉招標不易等情形，將全縣中小學119本（分）校分為29群，各群設置群長學校，以召集群內學校相繼完成電力系統改善前置作業及勞務、工程等招標。期藉此計畫改善校園電力設施，確保校園安全和有效使用電力，達到「外電改善、內電安全、學校智慧節能」，讓縣內小朋友在未來學習環境安全又舒適。

▲台東縣長饒慶鈴前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴期待在明年夏天達成全縣班班有冷氣之政策，讓孩子擁有舒適安全的學習環境，提高孩子的學習力。

教育處說明，在秉持「好使用、好維護、好管理」原則下，全力推動電力改善計畫，其中電力改善設計規劃監造案目前皆已完成發包，其中13群完成細部設計規劃並已上網招標工程案，新生國小第9群於4月順利決標，新設冷氣電力系統預計今年9月完工，為台東縣電力改善系統劃開一道曙光，期許接續其它校群的工程案皆能如期順利完成。此外，冷氣採購亦已完成發包，有五家廠商以提供學校選擇。接下來縣府將針對EMS智慧節能系統辦理招標，期望在明年暑假可以給學生一個舒適的班級學習環境。

未來台東也將透過全面督導校園佈設太陽光電屋頂，並搭配智慧節能、降溫設備等機制，並透過校園用電管理、能源教育等機制，達到節能及環保的永續校園。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
陳水扁近況曝光！　躺病床變「電線人」
獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝「驗屍關鍵」：父母也有責任
太魯閣撞破大洞畫面曝！　闖軌路人死亡
快訊／中山橋車禍！轎車四腳朝天　嚴重回堵2公里
快訊／華航諾富特案再增確診！　陳時中突向立院請假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

校園班班有冷氣！台東斥資11億　規劃裝設4269台智慧冷氣

終於露面！HELLO KITTY熱氣球開箱立球　粉絲搶先近距離接觸

大園仁壽宮公演「神農觀天」　越配姐妹協助素人演員粉墨登場

母親節過的很知性　桃園新住民家庭參訪新屋石滬館認識客家文化

LINE群組瘋傳！染疫機師家人「曾到雲林」住到5月　官方回應了

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

「確診機師有來過」緊急閉店消毒　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋　超值好禮獎不完滿載而歸

母女同心齊心協力推食農教育　土城女青農林雅婷貼近農耕生態

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

校園班班有冷氣！台東斥資11億　規劃裝設4269台智慧冷氣

終於露面！HELLO KITTY熱氣球開箱立球　粉絲搶先近距離接觸

大園仁壽宮公演「神農觀天」　越配姐妹協助素人演員粉墨登場

母親節過的很知性　桃園新住民家庭參訪新屋石滬館認識客家文化

LINE群組瘋傳！染疫機師家人「曾到雲林」住到5月　官方回應了

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

「確診機師有來過」緊急閉店消毒　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋　超值好禮獎不完滿載而歸

母女同心齊心協力推食農教育　土城女青農林雅婷貼近農耕生態

綠色特斯拉當嫁妝！迎娶回程竟墜山谷摔爛　網嚇：女送綠色男丟山谷？

南韓LG InnoTek以24億出售「1萬項LED專利」　由中國公司接手

男版《浪姐》名單瘋傳！劉德華爆是發起人　「台灣5男神也在榜內」

長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美虛偽「接下來還會密集發射」

2盒秋葵180元硬殺價！2女被拒回嗆　攤販兒沮喪問爸：我算錯了？

羅東博愛微創脊椎手術幫大忙　婦隔天下床照顧罹癌夫

小世足全國各區1483隊報名　卓越馬隊長因足球改變也不挑食了

溫哥華國際機場爆槍擊1死　男中彈倒地！嫌掃射員警駕車逃逸

12具「確診者遺體」河上漂流！印度醫護開救護車　屍體直接丟進河

宇宙道奇連輸5場系列賽丟王座　鮑爾怒了：我來這就是想贏

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

網路瘋傳　1184案曾到雲林

7歲兒溺斃…母悲痛還原事發經過

確診機師來過　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

「乾杯號」到台南船上7人因防疫卡關

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

北海岸時尚名模走秀登場　富基美引領新風尚

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

龜吼漁夫市集推母親節感恩回饋　超值好禮滿載而歸

轎車違停重機車騎士長按喇叭　2駕駛都挨罰

台南醫院新化分院配電盤起火竄煙疏散59人

感謝醫護防疫辛勞　里長贈金山醫院地瓜酥

台東稻米缺水　池上農民自雇水車灌溉

更多熱門

相關新聞

撿到母親節賀卡！神人細節肉搜還給國小童

撿到母親節賀卡！神人細節肉搜還給國小童

一名網友日前路過捷運忠孝復興站時，撿到了一張母親節卡片，發現卡片內容相當用心，應該是不小心遺失的，因此上網發文，希望能幫忙找尋。貼文曝光後，引起網路熱議，卡片也立刻交還到失主的手中，「如果是這個小朋友的媽媽，可以…感動一下。」

台東落實學校「班班有冷氣」

台東落實學校「班班有冷氣」

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

他分享開事故車的感覺讓人發涼

他分享開事故車的感覺讓人發涼

關鍵字：

校園冷氣斥資11億裝設智慧冷氣新生國小智慧節能

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面