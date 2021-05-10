校園班班有冷氣！台東斥資11億　規劃裝設4269台智慧冷氣

▲台東縣長饒慶鈴前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提供師生校園生活環境舒適、安全之學習環境，台東縣政府進行全面電力設備盤點與規劃，並改善老舊電力系統，縣長饒慶鈴日前特別前往新生國小視察第9群電力系統改善工程計畫，並表示，第9群的開工儀式，為台灣東縣領頭羊邁出第一大步，並期望明年夏天達成全縣班班有冷氣之政策。



饒慶鈴表示，受極端氣候影響，入夏後連日高温深深影響孩子的學習態度，縣府自去年8月起盤點台東縣學校462棟建築、3750間教室，共計119所本（分）校，含國立單位欲裝設4269台智慧型冷氣，預估需新台幣11億元進行班班有冷氣計畫。為解決偏鄉招標不易等情形，將全縣中小學119本（分）校分為29群，各群設置群長學校，以召集群內學校相繼完成電力系統改善前置作業及勞務、工程等招標。期藉此計畫改善校園電力設施，確保校園安全和有效使用電力，達到「外電改善、內電安全、學校智慧節能」，讓縣內小朋友在未來學習環境安全又舒適。

▲饒慶鈴期待在明年夏天達成全縣班班有冷氣之政策，讓孩子擁有舒適安全的學習環境，提高孩子的學習力。



教育處說明，在秉持「好使用、好維護、好管理」原則下，全力推動電力改善計畫，其中電力改善設計規劃監造案目前皆已完成發包，其中13群完成細部設計規劃並已上網招標工程案，新生國小第9群於4月順利決標，新設冷氣電力系統預計今年9月完工，為台東縣電力改善系統劃開一道曙光，期許接續其它校群的工程案皆能如期順利完成。此外，冷氣採購亦已完成發包，有五家廠商以提供學校選擇。接下來縣府將針對EMS智慧節能系統辦理招標，期望在明年暑假可以給學生一個舒適的班級學習環境。



未來台東也將透過全面督導校園佈設太陽光電屋頂，並搭配智慧節能、降溫設備等機制，並透過校園用電管理、能源教育等機制，達到節能及環保的永續校園。

►腦公！你不可以賴帳喔

