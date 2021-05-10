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2盒秋葵180元硬殺價！2女被拒回嗆　攤販兒沮喪問爸：我算錯了？

記者黃翊婷／綜合報導

做生意最怕遇到奧客，一名爸爸9日在臉書「爆怨2公社」PO文分享兒子遇到的兩名奧客，第一位大嬸問完價錢，覺得兩盒秋葵賣180元太貴，殺價被拒絕就怒嗆「不會做生意」；第二位年輕女生買3盒卻自動減價20元，被告知正確價格之後，便留下一句「我不買了」，直接開車離去，讓兒子超傻眼。

秋葵。（圖／記者趙于婷攝）

▲秋葵營養價值很高。（示意圖／記者趙于婷攝）

原PO提到，以下經驗都是兒子做生意時遇到的，雖然平時見過不少奧客，但還是第一次遇到這種類型的，第一位大嬸來到攤上先是詢問秋葵一盒怎麼賣，兒子回答一盒100元、兩盒180元，沒想到大嬸嫌貴，硬拗兩盒賣她150元就好，被拒絕就惱羞成怒，當場開嗆「你怎麼那麼不會做生意，人家買兩盒你就要賣啊！今天如果你媽媽來就會賣我了」，最後只買一盒就走了。

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原PO接著說，第二位奧客是開車來買的，而且一停就是3台車，一名年輕女生搖下車窗詢問價格，兒子同樣回答一盒100元、兩盒180元，對方說要買3盒並拿出500元，兒子找錢230元（一盒算90元，總計270元），結果女生堅持應該要找250元，後來發現殺不了價，乾脆留下一句「那我不買了」，隨即開車離去。

原PO無奈表示，兒子事後曾跑來詢問，「是不是我算錯了，所以她不買」，讓聽完事情來龍去脈的他也覺得很無言。其他網友看完文章，紛紛留言力挺原PO與兒子，「價格便宜還不領情，連小孩都要為難，真沒禮貌」、「奧客無極限」、「憑什麼擅自決定人家要賣多少錢啊，買不起就滾啊，不要浪費人家的時間」、「這年頭奧客很多，希望孩子不要放在心上」。

也有網友建議，原PO不妨在攤位掛上大牌子，標明價錢，旁邊再寫上「小本生意，要殺價請勿購買，敬請見諒」，或許就能減少遇到亂殺價的奧客了。

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