翡翠水庫蓄水量跌破70％！比去年少四分之一　8月前hold住警戒線

記者黃翊婷／綜合報導

台灣中南部飽受半世紀以來最大旱災之苦，負責供應大台北地區用水的翡翠水庫因為不缺水，一度掀起網友熱議。然而，從台北翡翠水庫管理局10日早上8時公布的資訊看來，目前翡翠水庫的蓄水量已經跌破70％，來到67.4％，和去年同期相比，整整少了四分之一的水量。

▲翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

地理位置得天獨厚的翡翠水庫，在這波全台缺水危機中，因為「海量級」的蓄水量掀起網友熱議，今年4月中旬蓄水量還有74.1％，即使每天南水北送，估算未來3個月仍有2座石門水庫的蓄水量。

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但根據台北翡翠水庫管理局10日早上8時公布的資訊看來，翡翠水庫的蓄水量已降至67.4％，水位157.19公尺，有效蓄水量為2億2603萬立方公尺，比起去年同期少了整整四分之一的水量。

▲翡翠水庫蓄水量已跌至67.37％。（圖／翻攝自台北翡翠水庫管理局）

台北市議員游淑慧上月初就曾在臉書PO文警告，雖然外界總說翡翠水庫水位充足，但水量日漸減少，光是3月15日至4月6日，就快速減少2618萬噸的水，台北市每人每日的用水量高達335公升，位居全台各縣市第一，甚至逐年攀升；她上週四（6日）質詢時也曾提醒台北市政府留意水情，千萬別以為缺水是其他縣市的事情，應該早日超前部署。

至於翡翠水庫的水到底夠不夠用，翡翠水庫管理局表示，依照中央氣象局現階段的長期資料看來，至8月10日以前，翡翠水庫的水位都不會達到警戒線，但縱使翡翠水庫水情相對穩定，還是希望民眾能節約用水，一同抗旱。