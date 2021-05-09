雲豹甲車偷換陸製零件洗白、底盤漏油？　國防部：妥善率高於標準

▲雲豹甲車。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指控，國軍雲豹甲車偷偷替換掉違規的中國大陸零件，意圖洗白，且底盤還有漏油、零件損壞等狀況。對此，國防部9日駁斥，此為不實訊息，軍方各項採購契約訂定條款，嚴格禁止陸資、陸製零附件進入供應鏈，且甲車妥善率高於部頒標準。

雲豹甲車在2015年爆發「動力底盤系統」採購弊案，得標廠商中興電工與軍方人員，同意中國大陸製的次級零件，目前尚在官司階段。不過，軍備局生產製造中心在3月時，公告一項2097萬元的「上大王銷組合等7項」標案，被媒體指控，打算以小批量採購S1、S2轉向機，偷換掉違規的中國大陸零件。

此外，媒體也指控，陸軍CM-33 40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車，底盤狀況多，多處漏油、鏽跡斑斑。報導也重提去年9月時，雲豹甲車在台中，被民眾拍到來回倒車7次才完成右轉，被網友嘲諷。

對此，國防部9日表示，CM32/33輪型甲車自民國100年部署服役已逾10年，由陸勤部委生產製造中心第209廠執行「上大王銷」等零附件採購，依年度修製計畫分批回廠翻修，並非更換中興電工供應之料件。

國防部強調，生製中心依據陸軍八輪甲車料件消耗經驗，每月定期召開專案會議，目前零附件供應無虞，並無媒體所述漏油、零件損壞等妥善率不佳情事。

國防部指出，105年中興電工疑似混充陸製品違反採購契約一事，持續由臺中地方法院審理中；另本部已於各項採購契約訂定條款，嚴格禁止陸資、陸製零附件進入供應鏈。

國防部強調，CM32/33輪型甲車為國軍自力研發之重要武器裝備，維保體系完整，零附件供應充足，妥善率並高於部頒標準，經多年戰演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求，籲請國人持續支持我建軍備戰與國防自主之決心。