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楊敬敏三分球誤判！網爆「計時器秒數不一樣」：球離手還有0.1秒

▲PLG職籃台新夢想家楊敬敏。（圖／記者林敬旻攝）

▲PLG職籃台新夢想家楊敬敏。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

P. LEAGUE+（PLG）職籃冠軍系列首戰昨（7日）發生裁判誤判事件，夢想家楊敬敏投進關鍵三分球，但當下24秒進攻時間已到的重大漏吹疏失，但有網友發現，球場上的計時器秒數居然不一樣，楊敬敏投球時，富邦的籃球框計時器顯示著0.1秒，但球已經離手了，對此，網友們都覺得傻眼「計時器壞掉是怎樣？」

一名網友在PTT的basketballTW版上發文，楊敬敏投進關鍵三分球，但當時24秒進攻時間已到，該球不算分，可是台新夢想家在Instagram貼出的限時動態影片中，楊敬敏投球時，對面富邦的籃球框竟顯示著0.1秒，表示出手時進還在進攻時間內。原PO看完影片後覺得很誇張，「所以是富邦場務問題？那這樣聯盟跟裁判是不是可以拿這個東西說？」「但還是真的很扯啦，裁判睡著了？裁判真的爛到底欸」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／台新夢想家）

▲楊敬敏出手時，對面的籃球框顯示0.1秒。（圖／翻攝自instagram／台新夢想家）

網友們也覺得很扯，「所以裁判被誤會了喔」、「全場觀眾都看到誤判，就裁判沒看到」、「自己球場還搞成這樣」、「沒有要護裁判，但主場計時器有問題也該面對」、「看來富邦自己要扛一半責任了」、「計時器壞掉是X小，笑死」、「和平籃球館計時器到底何時要修好」、「和平好像很常出問題」。

網友認為，雖然計時器出問題，但不可能三個裁判同時都沒看到，不能拿這個當作藉口，「所以三個裁判都看非進攻框？在開玩笑嗎」、「1個裁判可能看不對，3個都看這邊不可能吧」、「3個裁判不看進攻邊，看反方向也很白痴，然後蜂鳴器響了」。也有網友指出，「攻哪邊看哪邊吧」、「以記錄臺的為準吧，記錄臺鳴笛，裁判吹哨確認」。

貼文也釣出在現場觀賽的網友留言，「今天好幾次因為計時器的問題比賽有中斷，等計時器調整好」、「球員其實有抗議，裁判指示要他發球繼續」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲聯盟聲明稿 。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

據了解，聯盟賽後發出緊急聲明，坦承此為嚴重漏判，因此該場3位執法裁判總冠軍賽全數禁賽，後續賽事將不再上場吹判。至於有關這球的爭議，「經場上三位裁判與場控委員討論，因為PLG遵守且引用FIBA規則，裁判當下沒有鳴哨無法進行IRS電視輔助判決，因此維持三分球進算」。

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