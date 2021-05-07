桃機主管升遷部屬送「8大罪狀」賀卡！祝恥升副處長　下場出爐

▲桃園機場一名員工因與上司失和，竟在上司升遷時送鮮花「賀卡」令出上司的罪狀。（圖／示意圖，與本案無關／桃機提供）



記者林冠吟／桃園報導

桃園機場一名涂姓員工，因與上司在工作上有所不快，而對陳姓上司有所怨懟，在陳男即將升遷之際，訂花送到辦公室「慶祝」上司升遷，還在賀卡上書寫「八大罪狀」，「祝賀」他「恥升副處長」，讓陳男氣得對涂男提告。桃園地方法院審理後，認為涂男主觀有具有散布於眾而損害他人名譽上，依誹謗罪，判刑3個月，得易科罰金。

桃園機場公司一名涂姓員工，因對陳姓上司有所怨懟，竟然在2018年上司升遷之際，向花店訂花，並事先傳簡訊告知花店「祝賀內容」，花店員工依約送到後，將鮮花擺在陳姓上司的門口「祝賀」，賀卡上更是書寫「八大罪狀」，包含拋妻棄子、家暴離婚、欠債岳母、親妹背債、父母未亡，強領保險、逼退同事、巴結總長，更在文章前後寫上「致陳某某 渣」、「恭賀恥升副處長」，讓陳姓上司氣得對陳男提起告訴。

庭審時，涂男主張自己只是基於「惡作劇」的心態，並認為陳姓上司並沒有為此受到影響，更辯稱自己寫在賀卡上的內容都是自己親眼目睹，或是透過關係人所知道的事實。

涂男的辯護人也為涂男辯護，指稱桃機為準政府及公部門，公司內的人事升遷應受到公眾的檢視，縱使賀卡內容涉及私領域，也難謂與公益無關，何況涂男所書寫的罪狀，皆是透過陳男的前妻與岳母所得知，並非空穴來風。至於送花一事，涂男的辯護人表示，涂男送花後是把花和賀卡送到陳男的辦公桌上，並無其他人在場。

陳男則提出證據反駁，一一打臉涂男所列的「八大罪狀」，證實根本都是子虛烏有的事情。

法官事後也傳喚相關證人，證實有不少人確實有看到賀卡，並認為涂男所評論之事並非公益且逾越合理範圍，顯然已構成誹謗罪，且犯後態度不佳，堅稱自己只是惡作劇，當事人並未受到相關影響等，毫無悔意，又至今都未能與告訴人取得和解，因此依誹謗罪判處涂男有期徒刑3個月，得易科罰金。

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