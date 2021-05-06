老公就醫後陷昏迷！妻怒揪團院前「抬棺撒冥紙」反挨告　下場出爐

▲陳女因老公在彰濱秀傳醫院就醫後，因故昏迷，竟怒找親友抬棺到醫院前撒冥紙、丟雞蛋抗議。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／彰化報導

彰化一名鄭姓男子2018年因身體不適前往彰濱秀傳醫院就醫，卻因故意識不清而昏迷，鄭男的妻子不滿醫院的處置方式，竟然叫上表弟等一眾親戚，在醫院門口抬棺抗議，更一度撒冥紙、丟雞蛋和潑紅漆，彰濱對陳女等一干人等提起告訴。彰化地方法院審理後，依強暴侮辱罪判處陳女拘役35日，親戚等分別處拘役40日與25日，得易科罰金，均緩刑2年。

判決書指出，鄭男2018年2月因身體不適前往彰濱秀傳醫院就醫，沒想到手術後竟然因故意識不清而昏迷，讓院方與家屬衍生出醫療糾紛。陳女不滿醫院的處置方式，竟然叫上一眾親戚等約10餘人，在2019年5月間到醫院門前抬棺抗議，更一度對著醫院撒冥紙、丟雞蛋和潑紅漆。

事後彰濱也怒對陳女等人提出告訴，彰化地方法院審理後認為，撒冥紙在台灣民間風俗中有諷喻該處設備不佳、罔顧顧客性命之意，陳女等一干人等在醫院門口撒冥紙、丟雞蛋與潑紅漆等行為，足以影響到一般民眾對於彰濱秀傳醫院的社會評價。

陳女在庭審時則辯稱，自己有表達個人意見的自由，不過法官認為縱使陳女等人擁有自由，但自由權利的行使並非漫無限制，鄭男住院後有意識不清而導致昏迷的狀況，是否與醫療疏失有關，應採訴訟途徑待司法機關或專業機構分析評判，在結果出來之前，很難證實二者間的因果關係，因此不採信陳女等人的說法。

法官也指出，陳女等也對鄭男的曾姓主治醫生提出業務過失傷害致重傷害的告訴，曾姓主治醫師事後也已離職，地檢署偵查後對曾姓醫師採不起訴處分，陳女不服聲請再議，仍獲不起訴處分，而陳女等人的行為已確實使彰濱秀傳醫院難堪受辱。

法官認為，醫療糾紛的認定涉及人體構造、醫師專業判斷、醫療機構團隊運作、疏失與否、應究責對象是誰等，實難認定，陳女等無法理性處理醫療糾紛，就以強暴的方式對彰濱秀傳醫院展開公然侮辱行為，實有不該；但又因陳女為鄭男的配偶，自鄭男罹病後身心飽受煎熬，以致難以控制情緒，其親友不捨陳女而共同參與，審酌本案情節後，判處陳女拘役35日，其親友等分處拘役40日與25日，得易科罰金，均緩刑2年。

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