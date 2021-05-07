青松樂活倒閉！老闆與父親逃大陸勞資協調破局　檢調追詐欺背信

▲▼立志成為「蔬果界台積電」的「青松樂活」驚傳跳票，負責人已出境大陸未出席7日勞資協調。（圖／翻攝自青松樂活官網）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣青松樂活科技農業公司日前驚傳跳票，4月薪資雖延後但也已透過委任律師補發，但在檢方境管申請前，呂姓負責人及其父親早已出境大陸，7日勞資雙方於縣府就資遣相關事宜召開勞資爭議調解會議，但僅公司勞方代表出席，資方無人出席，調解破局。

勞青處長陳奕翰表示，為保障勞工權益，將派員進入公司了解營運狀況，確認是否有歇業之事實，並協助輔導勞工向勞保局申請積欠工資墊償基金，先行墊付雇主積欠工資及資遣費，勞工並可向本處申請開立非自願離職證明書，以利申請辦理失業給付，同時輔導勞工向法律扶助基金會申請法律扶助，由該會指派律師免費協助勞工向地方法院提起民事訴訟，以爭取勞工權益。

縣長翁章梁表示，已有數家公司主動表達願提供職缺，目前已責成勞青處彙整本縣工業區、各企業、農業合作社等共2737個工作職缺，後續將逐一聯繫54名勞工，依個別需求提供就業媒合或申請失業給付，倘發現有發生生活困頓情事，則協調社會局主動協助勞工申請社會救助津貼。



嘉義地檢署發言人蔡英俊主任檢察官表示，青松樂活科技農業公司因該案，呂姓負責人涉及詐欺及背信罪，已指揮縣調查局偵辦中，將進一步清查呂政諺資金流向及債務。也由於該案涉及元嘉南農產事業，受害農民可就雲嘉尿查站提供受害資料，以確保自身權益。