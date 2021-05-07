台灣第一對跨國同婚誕生！伴盟再闖大安戶政事務所　陪台日同志登記

▲爭取跨國同婚已久的台灣、澳門籍同性伴侶「信奇與阿古」6日獲得勝訴，可在台灣登記結婚。（圖／Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）

記者林育綾／台北報導

台籍男子丁則言（信奇）與澳門伴侶梁展輝（阿古）登記跨國同婚遭拒後提起訴訟，在伴侶權益推動聯盟義務律師團代理下，5月6日獲得勝訴，成為第一對在台灣成功登記的台、澳跨國同婚案例！今（7）日伴盟再次陪同多位跨國同志伴侶到大安戶政事務所，要求依照法院判決意指，開放跨國同性伴侶登記結婚，並由一對台日當事人阿樹與AZ，代表登記結婚。

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▲伴盟陪同台、日當事人阿樹與AZ，到大安戶政事務所登記結婚。（圖／記者林育綾攝）



伴盟義務律師團代理的跨國同婚案件，台灣與澳門跨國同志伴侶信奇、阿古，先前向北市中正戶政事務所申請同婚登記遭拒，提起訴訟；而台北高等行政法院在昨（6）日上午宣判原告勝訴，也就是戶政事務所須准許申請，該案可上訴，成為台灣跨國同婚訴訟第一起全面勝訴的歷史性判決。

台灣伴侶權益推動聯盟（伴盟）提到，自從發布信奇、阿古的好消息後，非常多還在等待團聚的跨國伴侶紛紛私訊詢問，「這表示我們也可以結婚了嗎？」因此伴盟今日上午陪同多位跨國同性伴侶到大安戶政事務所，要求大安戶政事務所依照法院判決意指，開放跨國同性伴侶登記結婚，並由一對台、日同志伴侶阿樹與AZ代表登記結婚。

▲伴盟陪同台日當事人阿樹與AZ，到大安戶政事務所登記結婚。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

伴盟表示，過去戶政單位拒絕跨國同性伴侶結婚登記，依據為內政部的一只函釋，當中規定，跨國伴侶只要有一方原生國家未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚；然而這只函釋已經被兩個法院判決違法。

今年3月，台北高等行政法院在祁家威一案的判決書中，明確肯認同性婚姻已為我國公共秩序的一部分，且當國人與外國人結婚時，僅因性傾向就否認其婚姻，也構成不合理的差別待遇，因此應當準用涉民法第8條公序良俗條款排除外國法的適用，並判大安區戶政事務所一部敗訴，依照此判決旨意，「在當事人結婚文件齊備之下，應准予登記結婚」。

在信奇、阿古與中正戶政事務所的訴訟中，法院同樣判定函釋違法，因為該函釋未考慮涉外民事法律適用法第6條反致原則，判信奇與阿古全面勝訴，中正戶政事務所應准予兩人登記結婚。

▲伴盟呼籲大安戶政事務所遵從法院判決意旨，讓跨國同性伴侶可以在台登記結婚。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

伴盟提到，既然法院已在2件跨國同婚案件判決中，明確指出跨國同性伴侶有結婚權利，並指出戶政機關可以透過涉外民事法律適用法第8條公序良俗的規定，認定不允許同性婚姻的外國法律，違反我國的公序良俗，不予適用，直接讓跨國同性伴侶登記結婚。

因此伴盟今陪同一對台灣、日本的同性伴侶，出具完整的結婚文件，赴大安戶政事務所登記結婚，而大安戶政事務所將該案以「特殊案件」收下，尚未決定是否准許。

伴盟呼籲大安戶政事務所遵從法院判決意旨，讓跨國同性伴侶可以在台登記結婚，不用再經過訴訟的漫長等待。同時，伴盟也呼籲內政部立刻撤回違法違憲函釋，通令全國戶政受理跨國同性伴侶結婚登記。

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