阻礙跨國同婚是「這函釋」違法違憲！律師：未來不排除申請國賠

▲台灣伴侶權益推動聯盟陪同台日當事人阿樹與AZ，到大安戶政事務所登記跨國同婚。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

記者林育綾／台北報導

台灣第一對跨國同婚案在昨6日勝訴後，許多跨國同志伴侶也紛紛關心能否登記。目前內政部函釋規定，跨國伴侶只要有一方本國法未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚；不過此函釋已連續遭到法院認定違法，台灣伴侶權益推動聯盟律師許秀雯表示，內政部若還不願撤回違法函釋，「未來我們不排除申請國賠」。

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▲爭取跨國同婚已久的台灣、澳門籍同性伴侶「信奇與阿古」獲得勝訴，可在台灣登記結婚。（圖／Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）

台灣與澳門跨國同志伴侶信奇、阿古，成為第一對在台灣成功登記的跨國同婚伴侶！他們先前向北市中正戶政事務所申請同婚登記遭拒，後來在伴盟義務律師團代理下提起訴訟；而台北高等行政法院在昨（6）日上午宣判原告勝訴，也就是戶政事務所須准許結婚申請，該案可上訴，成為台灣跨國同婚訴訟第一起全面勝訴的歷史性判決。

伴盟今（7）日上午與多位跨國同性伴侶到大安戶政事務所，要求大安戶政事務所依照法院判決意旨，開放跨國同性伴侶登記結婚；也陪同一對台灣、日本的跨國同性伴侶阿樹與AZ，出具完整的結婚文件，希望在大安戶政事務所登記結婚。

不過目前戶政單位拒絕替跨國同性伴侶結婚登記，因為依據的內政部函釋規定，「跨國伴侶只要有一方本國法未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚」。因此大安戶政事務所仍受困於內政部發布的這條函釋，無法立即為阿樹與AZ進行登記；而是先請當事人填寫「特別案件申請書」，預計請示過內政部後再回覆。

不過伴盟表示，這只函釋已經接連被2個法院判決違法，其中一次是今年3月，台北高等行政法院在祁家威一案的判決中，明確肯認同性婚姻已為我國公共秩序的一部分，外國法禁止同婚應認有悖於我國公序良俗而不予適用。另外，當國人與外國人結婚時，若僅因性傾向就否認其婚姻，也構成不合理的差別待遇。

在信奇、阿古與中正戶政事務所的訴訟中，法院同樣判定內政部函釋違法，理由是該函釋未考慮涉外民事法律適用法第6條反致原則，且因該案當事人所有文件齊備，因此直接判信奇與阿古「全面勝訴」，命令中正戶政事務所應准予兩人登記結婚的處分。

▲台灣伴侶權益推動聯盟今日陪同台、日跨國伴侶阿樹與AZ，到大安戶政事務所登記結婚。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）



換言之，法院已在2件跨國同婚案件判決中，明確指出跨國同性伴侶可享有結婚權利，並指出戶政機關可以透過《涉外民事法律適用法》第6條反致規定適用我國法，或依同法第8條公序良俗的規定，認定尚未通過同性婚姻的外國法律，違反我國的公序良俗，而不予適用，讓跨國同性伴侶登記結婚。

伴盟律師許秀雯表示，內政部的函釋顯然並未考慮反致和公序良俗條款的規定，屬於已被法院認定違法的行政命令，而這種違法的行政函釋，戶政其實沒有遵守的義務。甚至嚴厲說，「內政部明知違法，若還執迷不悟不願撤回違法函釋，未來我們不排除申請國賠。」、「政府不該放任內政部，用違法函釋限制人民婚姻自由。」

伴盟也呼籲大安戶政事務所遵從法院判決意旨，即刻讓跨國同性伴侶在台登記結婚，不用再經過訴訟的漫長等待；同時也呼籲內政部立刻撤回「違法違憲函釋」，通令全國戶政受理跨國同性伴侶結婚登記，讓天下有情人都能在台灣平等成家。