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跨國同婚訴訟首見全勝！　法院判戶政所須准「信奇與阿古」登記結婚

▲▼《同愛一家》跨國戀情阿古與信奇，創業與出櫃的壓力都考驗著他們的感情，Jovi和Mindy帶著女兒苗苗參加遊行，王天明與何祥已相愛相守超過三十年。（圖／GagaOOLala提供）

▲信奇與阿古這對跨國同志伴侶，因在台登記結婚遭拒提行政訴訟，法院6日判2人勝訴、戶政事務所應准許登記。（圖／GagaOOLala提供）

記者羅志華／台北報導

台灣男子丁則言，與來自澳門的男子梁展輝相戀，2人於2019年10月到北市中正區戶政登記結婚，卻因「澳門法令不准同婚」遭拒絕，事後提起訴願也遭駁回，便委由伴侶盟律師協助提行政訴訟，台北高等行政法院6日判2人勝訴，戶政事務所須准許2人登記結婚。

丁則言（化名信奇）與梁展輝（阿古）2015年相識，2人遠距交往一陣後，有意共度一生，卻無法與異性情侶那樣，藉由婚姻移居對方國家，後來阿古因曾在台灣留學，藉此申請到居留證，2人於2017年在台同居。

2019年5月間，台灣三讀通過同婚專法，雖讓同志圈相當振奮，但規定中，台灣民眾僅能與26個同婚合法國家的伴侶登記結婚，阿古所屬的澳門並不在其中，讓2人一度失落，同月前往高雄市新興區戶政事務所登記時，只得到一份「待處理函」，10月改到台北登記更直接被拒絕。

伴侶盟協助訴訟期間，主張澳門的婚姻關係採「屬人法」，就是遵循當事人常居地的法律，而阿古早在2017年就搬到台灣，還和信奇一起經營蛋糕店，婚姻關係應適用台灣法律；法院於6日，判中正戶政事務所應准許信奇與阿古的結婚登記，也是台灣跨國同婚伴侶案件中，首件明確准許的判決。

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