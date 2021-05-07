快訊／諾富特不只罰15萬？四方會談結論　陳時中14:00親自說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/7）日宣布，為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜；華航諾富特染疫事件已經有29人確診，然而諾富特飯店管理權責不清，中央、地方互相甩鍋引發外界議論，指揮中心昨下午會與桃園市府、交通部民航局、華航四方開會釐清，雖然觀光局已經開罰諾富特15萬元，外傳可能還會再有裁處，相關結論將於今日記者會中說明。

諾富特華航桃園機場飯店發生防疫疏漏事件，觀光局依指揮中心之相關疫調資料及桃園市政府（6）日提供之資料，該飯店使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，已依發展觀光條例第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元整。

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昨天陳時中於四方會談前受訪時表示，會分做兩方面去討論，第一是會和民航局、華航等單位開會討論既有法規，釐清相關權責，第二則是「縣市政府認為資訊透明度不夠」，也會發函給地方政府，讓地方政府了解現在有的資訊，有問題提出來可以討論改進，大家一起把聯絡管道弄得更清楚。

▲諾富特飯店涉一般客、居檢客混住，發生防疫疏漏，觀光局開罰15萬。（資料照／記者沈繼昌攝）