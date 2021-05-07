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理科太太曾懷疑「我是好媽媽？」：孩子能感受到愛就夠了

「面癱」表情曾是理科太太深植人心的印象，而今「表情變多了」是許多人給她的回饋。

▲「面癱」表情曾是理科太太深植人心的印象，而今「表情變多了」是許多人給她的回饋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

YouTuber理科太太於2018年以傳遞科學知識迅速爆紅，2019年底，她與丈夫John分別因經歷自律神經失調、憂鬱症，宣布暫時休息，暫停經營頻道，專心休養與積極治療。理科太太去年5月宣布正式復出，至今屆滿1年。 

生活劇變，讓理科太太重新思考頻道的定位。原先她希望以科學的角度回應生活，現在更增進觀眾更加認識自己的情緒，透過原頻道與「理科太太plus」次頻道搭配，她邀請包含白癡公主、雞排妹鄭家純、千千等各知名YouTuber上節目對談「擁抱情緒」的新系列，觸及網友真實感受。

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在積極休養、諮商與治療過程中，她花了8個月才讓自己「哭得出來」。如今她除了持續更新頻道內容，發展身心靈療癒，也積極投入電商事業、以生醫專長開發創新產品，投入保健食品研究。除了先前在募資平台販售健康食品維他命，上個月她也出任位於波士頓的生技公司祕密模式（In stealth mode）產品長。　

「我是好媽媽嗎？」

透過積極接受治療與諮商，理科太太愈來愈了解自己，慢慢感受到情緒、進而釋放情緒。

淡定語氣和「面癱」表情曾是理科太太深植人心的印象，而今「表情變多了」是許多人給她的回饋。「朋友覺得我人柔軟了，以前我根本不管自己的感受，所以更加難去管別人的感受...，」但在療癒自我的過程中，她學會了同理。

例如，近日她開車，前車狂打左轉燈、卻不左轉，過了好幾個路口，朋友不耐煩問：「妳怎麼還沒罵人？」她卻說，也許那位駕駛心裡有其他事情，導致一時恍神，忘了關左轉燈。朋友大吃一驚：「妳也會這樣講喔？」

兒子是她激勵自己積極接受治療、諮商的原動力。「理科先生」John過去因憂鬱症、情緒低落時，生活無法正常運作，兒子有時很疑惑，「他覺得，為什麼不管怎麼搖，爸爸就是不起來陪他玩？」「兒子有時候看我很累的樣子，就會爬過來拍拍我、摸摸我。」她說，這種情況發生時，就會立刻把孩子抱走，因為不想讓孩子看到父母之一憂鬱、無法起身的畫面，「我們必須把這個家撐起來。」

走出黑暗隧道，理科太太細數自己的改變。身為母親，她說長年習慣壓抑自己，喜怒哀樂不示人，就連對孩子表現情緒也不敢。她曾幫兒子準備一碗麵，孩子「唰」地就把麵掃到地上去，她不曉得該怎麼辦，默默收掉地上的狼藉。「他想看媽媽會有什麼反應...可是我在教育小孩的時候，我會想，這樣（管教）會不會太早？應該這樣嗎？我是好媽媽嗎？網路上很多人說『喔你千萬不要罵你小孩』，可是媽媽也是有脾氣的啊，我情緒還是會上來...」

「市面上有太多『怎麼樣做才是好媽媽』的教學跟文章，我不小心滑到我就點進去看一下，當我發現我做的方式跟書上說的不一樣，就會懷疑自己。」她曾不小心對兒子生氣，氣完之後就責怪自己，最後變得害怕做錯，反覆質疑自己是否無法適當管教孩子，「我就會把自己的情緒壓下去之後，把它（情緒）收好，可是我不知道要怎麼跟兒子表達說：你不可以做這件事情。」

「在了解我自己之前，我連教育兒子，我都會覺得算了，我不要講好了，怕兒子覺得我不好。連管教小孩我都沒自信。我不知道力道太輕還太重？」該說的不敢說，前2年，就連「東西不能亂丟、不要浪費食物」，她都得請公婆去跟孩子溝通。「但是我認識自己的時候，我有辦法表達自己的情緒之後，我同樣也有辦法表達情緒和想法給我兒子。」理科太太形容自己現在「比較敢」，「我比較敢跟孩子說為什麼這樣子不行，因為你造成別人的困擾。」

情緒坦白講　「大家都接得住」

「現在對我兒子，我身邊的人，我只要覺得不太對，我就會想辦法用比較平靜的方式，針對事件去溝通。」比如她說，近日買衣服送媽媽，媽媽說她亂花錢，以前她會感到受傷，然後默默離開，「現在隔了半天之後，我會跟我媽說，媽，我會買那件衣服是因為我覺得適合妳。我有時候會覺得妳拒絕我的好意，其實我會有點難過。」

出乎她的意外，溝通其實有效果。「我跟之前態度差太多，剛開始大家聽完會一陣沉默，軟化之後，他們就會說『喔。』」但理科太太認為，這代表對方接受到她想表達的情緒了，「我表達出來，對方知道之後，他們的反應都還不錯。我發現當人跟人之間並不是吵情緒，而是針對事情，我坦然地跟你講我的感受，大家都接得住。」

理科太太也發現，3歲的孩子也接得住她的訊息。「我鼓勵自己，兒子會理解我對他的愛...其實我一直在別人的『好媽媽』定義、和自己的『好媽媽』定義中間來回、做妥協。但最後，我媽現能評價我是不是好媽媽的人，好像就是我的小孩耶。他也不用說我是好媽媽，他只要能感受到我非常愛他，就夠了。」她笑說自己逐漸走出「不是好媽媽」的恐懼感，「我盡量努力啦，他知道我有努力，這樣就夠了。」

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