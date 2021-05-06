騎了7年電動滑板車！486先生「1狀況絕不騎」：死是剛剛好

▲劉男酒後騎乘電動滑板車，為閃女騎士倒地自摔命危。（圖／記者游宗樺攝）



記者劉維榛／綜合報導

新北一名男子酒後騎電動滑板車，路途中疑似閃避機車，不慎自摔倒地，目前仍與死神搏鬥中。新聞曝光後，讓486先生有感而發，直言騎了7年，只要地面濕滑就不敢騎，過去也常看到民眾騎滑板車與行人爭道，「沒死是運氣，死是剛剛好。」

486先生在臉書透露，至今買過5台電動滑板車，儘管自己有6至7年的騎行經驗，但仍對它的安全性畫上問號，「這個東西我以前就說過很多次，非常危險。」486先生強調，只要碰到雨天路面濕滑，自己絕對不騎，此外，若人行道鋪磁磚，「我就改成手推走路。」

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由於電動滑板車重心高，輪子小，因此輪子很怕打滑，這讓486先生嚴厲警告，「看過幾次有人騎這個在大馬路上人車爭道，沒死是運氣，死是剛剛好，各位，真的必須非常小心。」

至於該怎麼挑選？486先生建議，要選「實心輪胎」的品牌，絕對不要用打氣的，只要一點沒有氣，轉彎時會容易撇倒，「萬一你摔倒後面車子壓過來，沒死也骨折內出血。」

▼電動滑板車禁止行駛於道路上。（圖／記者游宗樺攝）