柯文哲稱機組員應第一順位打疫苗　李秉穎：會被國際間笑死





▲李秉穎參加「周玉蔻嗆新聞」廣播節目。（圖／翻攝自周玉蔻嗆新聞YouTube）

記者謝承恩／台北報導

華航機師及諾富特飯店染疫事件已有28人確診，其中包含機師、防疫旅館人員及外包商等，遭質疑機組員的疫苗施打序位「為何不排第一？」台大感染科醫師李秉穎今日直指「把機組員排第一，會被國際笑死！」

華航諾富特飯店群聚事件自4月底爆發，5月3日更開放COVID-19公費疫苗1類至3類對象，包含醫護人員、中央及地方防疫人員、維持社會運作之必要人員其之同住家人也能施打，目前機組員列為3類對象。醫師出身的台北市長柯文哲1日表示，在現行「防疫旅館＋居家檢疫」的防疫戰線，機組人員是在戰線的外面，是戰術上的錯誤，「重來看一遍，應當是機組人員要第一線（施打疫苗）」。

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不少機組員也紛紛抱怨一開始沒列在優先名單，現在出事才要打。中華民國防疫學會理事長王任賢直言，「指揮中心一開始分配疫苗的順序錯誤，是華航機師接連染疫的問題關鍵。」不過，陳時中3日上電台節目回應，「反正哪裡出狀況，大家就覺得要先打啦！疫苗施打順序是疫苗來之前就公布了，有意見的人，那時候為什麼不講？」

李秉穎今日至廣播節目受訪時說，世界各國沒有人把機組員當第一序位施打，而是醫護人員排第一，「所有確診者最後都必須送到醫院治療，仰賴第一線醫護人員，如果不是醫護人員先接種，醫院崩潰就完蛋了。」直指把機組員排第一會鬧國際笑話。

除此之外，華航染疫事件也激起民眾公費及自費施打，單日創新高共有4千多劑，但不少人觀望是否會有其他疫苗選擇，包含國產疫苗。李秉穎說明，目前國產疫苗屬於蛋白疫苗，製作跟研發時間較長，但安全性和保護性會比現在看到的RNA疫苗更好，需要時間等待，等到疫苗出來除了供民眾施打，還能做疫苗外交。

而國人最關心何時疫情趨緩，能放心出國旅遊？李秉穎說，要回到快樂時光很難，除非國際間不再出現重症病例，或者這些施打疫苗或搶先控制疫情的國家，能夠自己發展成旅遊泡泡，認為全民施打疫苗跟做好防疫措施才是上策。