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參選2022桃園市長　黃適卓：藻礁與三接共存共榮

▲參選2022桃園市長黃適卓看板挺三接。（圖／黃適卓服務團隊提供）

▲參選2022桃園市長黃適卓看板挺三接。（圖／黃適卓服務團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長參選人黃適卓5日於中壢區南園二路與培英路路口，率先掛出全台第一面力挺三接的看板，呼應各界對於非核減煤、守護藻礁生態的訴求。黃適卓表示，三接與藻礁共存共榮是他一直倡議的政策方向，台灣經濟發展，能夠穩定供電的三接是國家必須的重大建設，只要三接施工避開生態熱點，就是全民樂見的政策方向。

黃適卓並提出三項宣示：一、呼籲中油設立保育基金，委請保育專家保育藻礁。二、中央及桃園市政府應嚴格監督第三天然氣接收站施工。三、下一屆桃園市長仍應延續鄭文燦市長編列保育預算、專責人力編制。

黃適卓承諾，未來當選桃園市長必定嚴格監督第三天然氣接收站施工，讓藻礁生態受到的衝擊減至最低，同時採納專業生態學者意見，讓市府嚴格監督中油施工，更呼籲中油設立保育基金，讓經濟果實可以回饋到生態保育。

黃適卓也提出另一項政見，桃園市政府鄭文燦市長任內已列保育預算、專責人力編制，未來新任市長能應持續長期編列保育預算、專責人力，讓台灣早日實現非核減煤穩定供電的目標，同時兼顧海岸保育，令三接工程為台灣創造最大福祉。

對於三接選址周邊的觀新、大潭藻礁生態系保育與復育問題，黃適卓也表示，過去因為對台灣海岸的調查研究不夠詳盡，所以曾發生過刮到藻礁的憾事。如今全民已有共識，在非核減煤的道路上，海岸生態絕不能被犧牲。

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