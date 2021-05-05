心急露餡！檢調搜索松崗炒股案剛結束　集團股東馬上賣87張

▲殯葬大亨朱國榮因炒股案遭偵辦搜索時，同集團大股東偷賣股票避險如今遭查辦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年底剛偵結起訴殯葬大亨涉嫌松崗公司炒股案，緊接著又發現，早在案件偵辦之初，檢調單位搜索松崗公司剛結束，與松崗同屬龍邦集團的天剛公司大股東鄧光明，竟然在調查人員離開松崗後，大量出脫持股，在遭搜索利空消息曝光前，賣出87張避損，涉嫌內線交易，檢調單位5日搜索約談鄧光明等4人到案。

國寶集團總裁朱國榮在2018年間，為了賣掉營運不佳的松崗公司(6240)股票，先透過女密友林桂馨連幾天用漲停價買了20多張松崗股票，讓松崗股價從20多漲到50多後，大量倒貨獲利1.27億元，名嘴炒手鄭光育也趁機鼓吹會員跟著大買，再炒到70多元。

台北地檢署為了追查朱國榮炒股案件，指揮調查局幹員在2019年5月10日到松崗公司等地展開搜索，沒想到上午搜索一結束，天剛公司前董事長、大股東鄧光明得知這項利空消息後，立刻把妻子名下的松崗股票賣出，從每股25餘元掛賣到跌停價23餘元，總計掛賣212張，結果共賣出87張，當天下午近5點半，松崗公司才公告「說明今日檢調至本公司進行調查事宜」之重大訊息。

檢察官林俊廷在2020年12月間，先依違反《證券交易法》操縱股價等罪，將朱等4人都起訴後，5日再指揮調查局新北市調處，並分5路，搜索並約談涉嫌在松崗遭搜索的利空消息公布前，進行內線交易的鄧光明、林桂馨等4人到案。

療癒！紓壓！心訣大公開