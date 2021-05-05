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快訊／民進黨排黑手法曝光　林錫耀：將建置AI系統審查黨員背景

▲民進黨秘書長林錫耀中常會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀中常會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文5日中常會後，罕見到中央黨部記者室發表談話。她針對近期「黑道入黨」的爭議，向社會表達歉意，同時要求黨秘書長林錫耀落實「排黑條款」；而林錫耀隨後也表示，將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景。

蔡英文表示，這幾天，有些條涉及黑道、治安的新聞，引起大家的關注，尤其有幾則關於民進黨內部的管理問題，引發了黑道入黨的批評，以及內部的爭執，這都對民進黨的形象有影響。

蔡英文表示，政府一定會持續來強化掃黑、反毒的能量；同時，對於執法人員的訓練管理，以及執法環境，都需要一一檢討，務使執法人員能夠秉持專業執法，不會受到不當的外部干擾。

另一方面，蔡英文說，她身為黨主席，我們沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，不僅造成社會紛擾，也辜負我們支持者的期待，我感到十分抱歉。

對於接下來要如何落實排黑？林錫耀表示，將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，中央地方會共同使用，新入黨的成員，會進入黨員資料庫，自動跑電腦完成查核後，再交回給地方入黨審查委員會來執行審查。

林錫耀表示，線上入黨的部分，則由中央的入黨複審小組來完成黨員資格審查，這套系統將由中央、地方一起共用。

另外，為避免人頭黨員的問題，林錫耀表示，在黨費繳交上，黨部會根據身份證影本的戶籍地址，寄送繳費通知，不是寄到其他人的住址，只有本人或者是家人才可以收到繳費通知。

另外，林錫耀表示，接下來在入黨申請時，一定會要求每一個人都要填寫「手機號碼」，這個時代每一個人都人手一機，未來黨可以直接聯繫黨員，大量入黨的黨員也不會跟黨部斷線。

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