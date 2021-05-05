諾富特飯店歸誰管？爆「旅客混居」狂甩鍋　陳時中：有變動要報備





▲桃園諾富特飯店29日進行清空作業，遭民眾爆料入住飯店時未被告知為防疫旅館。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者謝承恩／台北報導

華航諾富特飯店染疫事件累計28人確診，確診者包含飯店人員、機組員及外包商等人，另傳出有一般旅客及檢疫者混居等情形，遭批評飯店管理有疏失，淪桃園市政府、中央指揮中心、民航局「四不管地帶」。指揮中心陳時中說明，檢疫旅館的設置是由中央訂定、地方單位執行，未來有任何規定變動需一併向中央報備了解。

日前有民眾在臉書爆料，入住桃園諾富特飯店沒有被告知為防疫旅館，並有一般旅客及檢疫者混居等情形，更傳出原先將一館七樓作為機組員居檢場所，應該要跟地方衛生單位報備，被人質疑諾富特飯店的管理權責，各方互踢皮球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市長鄭文燦5日上午表示，「諾富特一直是中央在管，到現在還沒有納入桃園管理，諾富特只是說哪一棟要符合防疫旅館的規定，我們要定期檢查而已。」

▲中央疫情指揮中心陳時中指出，當初已知諾富特飯店作為分層型態的檢疫旅社。（圖／中央疫情指揮中心提供）

中央疫情指揮中心陳時中5日說明，權責上問題已諾富特單位算比較特殊，是屬於民航局指定的外籍航空公司過境使用的旅社，另外一個他申請為檢疫旅館，當初獲知飯店二館是全棟作為檢疫使用，一館是分層作為檢疫旅館使用。

「整個在管理是由地方衛生局進行檢疫衛生的管理，至於裡面觀光飯店其他事務，才是由飯店方管理。」至於防疫旅館的管理及設置是指揮中心負責訂定相關規定，由地方政府去檢核及後續監測，過去依規定一個月要進行一次檢查。

陳時中也強調，若地方單位在執行過程中，有加嚴或彈性的空間，要一併向指揮中心做報備了解，且飯店應清楚地方公告，有哪幾層樓是作為檢疫旅社之用。