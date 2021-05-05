機師空姐自主管理期「違規去酒吧聚會」　民航局最高可開罰15萬

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）（圖／指揮中心提供）（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增8例個案，其中有2例是華航機組員，案1153是機師、案1154是空服員，兩人在自主管理期間去公共場所和聚餐疑似觸犯規定。對此，發言人莊人祥表示，當然他們在自主健康管理期間有規定不能聚餐、聚會，交通部民航局可開罰1萬～15萬元。

其中案1153和案1154在可傳染期間曾有公共場所活動史，兩人曾一起去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，案1153則是還有去民生東路海真私房菜餐廳。指揮中心今更新機師在酒吧活動時間，兩人是在4/29凌晨01:10~03:25，機師則是當天晚上18:30~20:00則是在海真私房菜餐廳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對兩人在自主健康管理期間出門聚餐一事，莊人祥今表示，國籍航空機組員入境時，已開立３(採陰) +11天居檢通知單，若於11天自主健康管理期間違規，是由交通部民航局開罰（1－15萬元）。

【你可能也想看】

►華航確診機師、空服一起在「飛鏢運動酒吧」 活動時間曝光！

►染疫水電工足跡更新！ 不只蘆洲「還去過三重飲料店」

►諾富特重症主管「即將移除呼吸器」 張上淳曝3名重症現況

►諾富特外包商去過疾管署！莊人祥證實：4／12、13來過

►諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

►成功國宅有確診機師「住民不滿未被告知」 陳時中回應了！