諾富特重症主管「即將移除呼吸器」　張上淳曝3名重症現況

記者嚴云岑／台北報導

華航機師案燒進諾富特飯店，目前累積28人確診，其中3人重症。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，3位機師狀況都在改善中，案1120諾富特房務主管恢復良好，根據主治醫師回報，已經準備要移除呼吸器；另外兩位重機師案1079、1122也都有改善，其中有一位甚至已經在病房跑步了。

指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，症狀急轉直下，後來被送到加護病房插管治療，無法接受疫調，也成了此次傳播鏈最後一塊拼圖。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（5）日公布最新病毒基因定序結果。諾富特相關7人全部都屬於英國變異株，從首例房務主管（案1120）到新增的房務、餐飲部員工、外包水電工以及房務丈夫、女兒都是同一序列，屬於同一事件；另機師案1102一家三口雖然是英國變異株，但序列不同，屬獨立事件。

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