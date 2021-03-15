板橋阿北騎機車買菜　誤上台65高架橋！全身抖待警救援

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名77歲阿伯患有輕微失憶症，13日上午原本騎機車要到果菜市場，卻不知為何騎上台65線快速道路，嚇得停在路邊，路邊民眾見狀立刻報警，警方到場時，他緊張地全身發抖，經安撫後護送他下橋，再開警車送他返家，由於他還要照顧中風大兒子，警員離去前還請鄰居注意阿伯狀況，隨時通報派出所。

▲患有失憶症阿伯誤上台65高架橋，看到警車揮手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，13日上午9時許，新莊警分局中平派出所接獲民眾報案，指稱在台65線快速道路高架橋上，有一個騎機車阿伯疑似誤騎上橋；警員王順利、林隴正立刻開警車前往查看，果然在板橋往五股方向約2K處發現阿伯，他全身緊張地發抖，經安撫情緒後，護送他下橋。

▼警察疏導車流護送阿伯離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

77歲賴姓阿伯向警方表示，要騎機車到板橋果菜市場賣菜，卻迷路騎到新莊，還誤上台65線快速道路，騎了15分鐘約7公里路程，經警方帶回派出所休息詢問身份後，才知阿伯疑有失憶症狀，目前與中風的大兒子住在板橋，二兒子在台中工作，擔心阿伯再度迷路，警員開警車送他返家，更請託鄰居關照阿伯狀況，如有不妥可立即通報派出所。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警員護送他回家 。（圖／記者陳以昇翻攝）