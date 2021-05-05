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搬重物、氬焊都行！4寶媽見「男女薪水鴻溝」怒：恁祖媽不輸男生

▲工地,工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名4寶媽和先生一起打拚做工，肯吃苦的她，不僅能搬重物，燒電龜、點氬焊也都在行，怎料卻被看不起，薪水更出現男女懸殊落差，讓她忍不住發文一吐怨氣，直呼「恁祖媽又不輸男生！」

女網友日前在「爆怨2公社」吐苦水，「女生做工也有差別待遇，男生會切、會搬、會燒電龜、會點氬焊就2000元起跳，像我先生就2500元。」而她明明具備同樣能力，卻只能拿到1300元。

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她不禁怒道，「一天搬400公分100支的料，來回走50-100公尺還要切，完全沒有在休息，然後還要鑽洞、幫忙看角度，現場只有我跟我先生，我一個人要準備料給他燒，就這樣認定我不會燒，沒有人準備只有我欸！今天我如果尺寸切錯，你扣（錢）沒有關係，但我什麼都沒有做錯，且每一件事情都是主動去做，為什麼要隨便扣錢。」

▲工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原po也無奈直呼，「因為有四寶，所以才需要一起打拚，一般工作根本養不起。我只是想幫跟我一樣被壓榨的技術工說話，女生也是可以的，希望女生跟男生做一樣的事情時，就要給予同等價錢。」

對此，不少網友紛紛回應，「換老闆，現在到處缺工！妳值得更好的老闆！加油」、「這幾年來，台灣已經面臨技術斷層的時代，像我們這樣技職，年輕人很多都做不了」、「以前也有過這樣的待遇，我明明還比那個男的做得更好、速度更快，可就因為他是男的，所以薪水比我高」、「職場就是這樣子，換個老闆薪水就會漲了」。

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