比利時小農「搬走路邊石碑」　竟吞掉法國領土逾2m！市長開心笑了

▲比利時小鎮農民移動「定界碑」把國土變大了。（圖／翻攝自Facebook／David Lavaux）

記者張寧倢／編譯

比利時西部邊境村莊「埃爾克利訥」（Erquelinnes）與法國北部接壤，但日前一位比利時農民竟然在無意間「重新劃分」了兩國的國界，讓自己國家的土地向外延伸超過2公尺，而法國的領土則莫名「被縮小」。

根據《每日郵報》報導，比利時埃爾克利訥一位農民日前開著農用牽引機行經邊境地帶，因為看見一塊石碑擋住他的去路，便自作主張地將它移動至與原本相差7.5英尺（約2.29公尺）遠的位置，沒想到，這塊石碑竟然是超過200年歷史的「定界碑」，導致法國北部諾爾省（Nord）邊境城市「羅克河畔布西尼」（Bousignies-sur-Roc）的領土被倒退超過2公尺。

▲比利時與法國邊境鬧出「移界」烏龍。（圖／翻攝自Google地圖）

報導指出，農民移走定界碑後就離開，渾然不知事情的嚴重性，直到當地一位歷史愛好者在樹林散步時驚覺石碑已經遭到移位，事情才因此曝光。埃爾克利訥市長拉沃克斯（David Lavaux）受訪時表示，「我很高興，我們的比利時小鎮變得更大了，但法國市長可能不會同意。」羅克河畔布西尼市長則開玩笑說，「我們可不能因此爆發新的邊境戰爭」。

比利時當局將聯繫這位農民，請他將定界碑放回原處，如若不從，案件會上升至外交層級，還得重啟自1930年以來首次召開的法比邊境委員會的協商會議。據悉，這塊定界碑於1819年首度訂定邊界時就立於此處，隔年簽訂的《科特賴克條約》（Treaty of Kortrijk）更確立了兩國共長達620公里的法源依據。

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