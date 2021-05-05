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社會 社會焦點 保障人權

潑蟑天價走路工曝！重本加購買3袋　路上強風狂吹「1袋被放生」

記者邱中岳／台北報導

北市知名餐廳鉅星匯，在3日晚上7時許，遭5名惡煞共謀潑蟑，警方4日晚間8時許將人帶回偵訊，主嫌坦承，因積欠賭債，本來要向朋友借款，為了分潤主動答應替朋友追討1550萬的債務。

警方調查，26歲的吳姓男子因積欠賭債，想找在大陸經商的友人「阿民」借錢，但對方因在大陸無法匯款，於是提出要求，幫忙解決「鉅星匯吳政男」1550萬的債務糾紛。

阿民要求吳姓男子可以替其追討這筆債務，且事成之後可以分得3成的利潤約465萬，於是吳男打電話給吳政男，但對方卻置之不理，吳男便找來小弟，決定給對方一個教訓。

▲▼吳姓男子到案表示因被賭債逼急，所以代討1550萬元債務，原本希望可以分3成。（圖／記者邱中岳攝）

▲吳姓男子到案表示因被賭債逼急，所以代討1550萬元債務，原本希望可以分3成。（圖／記者邱中岳攝）

吳姓男子找來20歲的許姓男子、21歲的曹姓男子以及蔡姓男子合作，先由吳、蔡2人在3日下午先到板橋購買百隻蟑螂，但認為「數量不夠」，所以聯繫蝦皮買家，另外再前往板橋店家花萬元再購買上千隻蟑螂。

吳男表示，當時將蟑螂交給許、曹2人前往鉅星匯，但曹男的游姓女友因為要上廁所，所以2人才尾隨上樓，最後順勢讓游女留下來拍照錄影，犯案後分頭逃跑。

吳男供稱，原本買了數千隻蟑螂，分成3大袋，但騎車趕往現場時因為風太大、袋子又沒有封緊，許、曹2人騎車時有部分蟑螂飛走，到現場僅剩2袋可用。

警方表示，吳姓男子等人犯案後，在北投因併排停車要下車吃飯，遭到警方盤查，其中協助逃逸的蔡姓駕駛還與警方發生口角，5人隨即離開現場，最後將游女安置在泰山一處汽車旅館，4人則搭車南下台中。

▲▼吳姓男子到案表示因被賭債逼急，所以代討1550萬元債務，原本希望可以分3成。（圖／記者邱中岳攝）

警方掌握嫌犯在4日要北上會合，等他們聚集於民生西路上的速食店時，上前將4人逮捕歸案，警方訊後依照妨害名譽以及恐嚇罪嫌送辦。

吳姓男子表示，當時犯案後全部人擠在黑色休旅車上，最後才發現潑蟑現場竟然是「義警餐會」，甚至雙北市警局長都會到場，認為事態嚴重，在車上直呼「完蛋了」。

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