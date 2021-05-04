懸缺近半年、台漫CCC風暴未平！文策院院長由KKBOX副董李明哲接任

▲KKBOX副董李明哲接任文策院院長。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（文策院）近來因台灣漫畫平台《CCC創作集》引發爭議，而院長一職也懸缺近半年，不過今（4）日文策院宣布，由原KKBOX副董事長李明哲出任文策院院長，將於6月1日到任。

文策院前任院長胡晴舫在去年12月14日於臉書宣布辭職，結束15個月的任期，後續由文策院董事長丁曉菁暫代院長至今，近來又爆發文策院主管的台灣漫畫平台《CCC創作集》傳出停止營運爭議，CCC創作集在4月29日更突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發漫畫圈震撼。

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對此董事丁曉菁已在日前澄清，該粉專貼文並非文策院主管發文，而是由外部合作夥伴發布，強調「但我們並不想要解散編輯部，我們希望繼續努力，這才是最希望達成的結果」。

文策院也表示，已積極與漫畫家、漫畫編輯、漫畫出版等各方產業界辦理諮詢會議；除了廣納漫畫界的意見外，藉由更細緻的討論，讓《CCC創作集》能有更長久的方案，免於受預算期限影響，相關方案在獲本院董事會同意後，預計於下半年正式公布，辦理公開說明會說明。

文策院於今（4）日下午舉行第一屆第二次臨時董事會議，會中一致通過，由原KKBOX副董事長李明哲出任文策院院長，將於6月1日到任。

李明哲曾就讀台大電機系、台大商學研究所EMBA畢，長期任職於KKBOX，在產業與平台投資參與經驗豐富，更在內容開發、跨國跨域、行政管理、技術發展與科技創新、異業合作等領域之職務歷練完整。

文策院表示，將借重李明哲在數位匯流時代趨勢掌握及創新，以及對於產業策略布局、跨域⼈才整合、領導溝通等方面的長才，協助臺灣文化內容產業對接國際市場，達到整合化、產業化與國際化的目標，強化臺灣文化國家隊的品牌形象。