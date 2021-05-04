端午連假客運超強優惠攻略　揪滿4人北花來回「1人只要250元」

▲北花客運端午連假祭優惠，4人同行最多能省1816元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

端午連假將在6月12日至14日展開，公路總局再度於連假期間推出多項公共運輸優惠措施。其中，北花線除了來回票優惠400元之外，若搭配東部加碼優惠， 4人即可用1,000元往返，相較平日大省1,816元，每人交通費只要250元。

針對前往東部區域民眾，公路總局加碼推出東部優惠專案，除北花線來回票優惠票價400元外，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元的優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠。

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▲端午連假國道客運優惠，不過，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等優惠措施，兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。（圖／公路總局提供）

舉例來說，民眾搭乘首都客運「【1580】板橋-國道5號-花蓮市」路線，平日單人票價352元，連假期間購買來回票搭乘並搭配東部加碼優惠措施， 4人即以1,000元往返台北及花蓮，相較平日4人來回票價2,816元，可省下1,816元。

▲端午連假國道客運優惠。（圖／公路總局提供）

連假期間若選擇搭乘「【3999】高雄-台北」路線，票價僅需640元，平日票價730元；於台北市內轉乘任一市區客運，享優惠一段票15元，全程可省下105元。

根據統計，目前東西部國道客運總計提供4.2萬班次及120萬座位數，各業者將陸續於連假前一個月開始販售預售票。公路總局將持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。

為讓民眾於防疫期間安心搭乘公路客運，公路總局各區監理所已督導各客運業者確實遵守中央流行疫情指揮中心指示辦理防疫措施，也請民眾確實依規定於進入客運場站及搭乘公路客運期間戴好口罩。

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