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中國急改變形象！求外國記者背書　法媒嘲笑無用：盡顯薄弱軟實力

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外長王毅3月主持中外記者會時談及美國記者史諾，法媒分析，中國希望讓外國記者、網紅幫忙背書，以改善自身形象。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電

正值世界新聞自由日，法國媒體以「北京正迫切尋找有用的白痴」為題，分析中國希望讓外國記者、網紅幫忙背書，以改善自身形象，然而此舉不僅無用，也顯示中國薄弱的軟實力。

法國世界報今天寫道，連在亞洲東協中形象都跌到谷底的中國，正迫切希望找尋「新時代的史諾（Edgar Snow）」，一位在1930年代幫毛澤東和共產主義宣傳的記者。

世界報專文回顧今年3月中國外長王毅主持的中外記者會上，接受來自共產黨官媒「中國日報」的最後一個提問。

自詡「代表全球網友」的記者表示，外國媒體，尤其是西方媒體，傾向對中國進行選擇性報導。「這讓人想起在延安時美國記者史諾和他那本讓全世界認識中國共產黨的『紅星照耀中國』。您認為現在是否還能有另一個史諾呢？」

世界報寫道，「就這麼剛好，王毅也想談論這個主題 … 這個提問顯然並非湊巧」。

王毅在回覆記者時表示，「史諾並非共產主義者，但他談論中國共產黨時，不帶意識形態偏見，他說出事實、保持客觀」。接著，幾週後的4月18日，中國外交部副部長樂玉成接受美聯社專訪時下了結論：「媒體朋友，我希望你們都成為新時代的史諾。」

國共內戰長征後，被國民黨包圍的共產黨想出一個絕招，邀請一位西方記者來證明他們還沒有輸，他們選了左傾的史諾。史諾像一位國家級貴賓般被邀請至延安，每天與毛澤東談話到夜深。直到今日，「紅星照耀中國」在中國的書局都還隨處可見。

▲▼美國記者史諾（右）曾像一位國家級貴賓般被邀請至延安，每天與毛澤東（中）談話到夜深。圖攝於1960年的北京，前左為中國第二任國家主席劉少奇。（圖／取自維基百科）

▲美國記者史諾（右）曾像一位國家級貴賓般被邀請至延安，每天與毛澤東（中）談話到夜深。圖攝於1960年的北京，前左為中國第二任國家主席劉少奇。（圖／取自維基百科）

世界報分析，習近平領導下的共產黨沒有找到向史諾這樣的代言人，「只好出下策，利用『有用的白痴』，重拾列寧的方程式」。在其中一場記者會中，王毅特別讚揚法國「作家」維瓦斯（Maxime Vivas），其著作「呈現了真實的新疆，因繁榮與穩定而受益」。

「有用的白痴」（useful idiot）這個政治詞彙是列寧用以形容因莫斯科精心設計參訪行程而目眩神迷的西方知識份子。

如果尋找外國人來幫官方論述背書是宣傳經典手法，中國絕對有考量社群媒體的出現而轉變策略。

中共官媒中國環球電視網（CGTN）4月5日發布了一則報導，主角是住在中國的以色列網紅高佑思（Raz Galor），他是非常活躍的自媒體，製作了許多宣揚中國的影片。高佑思在CGTN的報導中造訪新疆，並因新疆正常的情景以及棉花產業的繁榮而感到震驚。

世界報記者還透露，在4月20日的博鰲論壇中還看見這名網紅，他的茶攤位是唯一獲准在會場中提供飲料的單位。

此外，還有來自加拿大的鄧布爾（Daniel Dumbrill），他在YouTube上解釋為何新疆完全沒有所謂的種族清洗。「他的專業？深圳的釀酒商，與新疆相距千里」。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份民調顯示，即使在東協，中國的形象也跌至谷底，輿論對中國的信心連印度都不如。

世界報質問，「這些『有用的白痴』，真的有用嗎？有鑒於中國在全球惡化的形象，我們抱持懷疑。尋找『有用的白痴』不僅完全無法給予北京正面形象，反倒顯示出中國目前極度薄弱的軟實力」。

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