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菲律賓南海態度轉趨強硬　陸國防時報：為換屆準備？

▲▼ 菲律賓與美國2019曾在黃岩島進行軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國及菲律賓多次在黃岩島及其周邊海域進行軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓軍方近日在南海黃岩島周邊進行軍演，出動2艘軍艦及6艘海警船，成為暨牛軛礁「民兵船」事件後，菲律賓在南海採取的另一項試探行動。此外，軍演進行的時刻，美軍還派出2架B—52H轟炸機越過演習區域上空，並在南海飛行一圈後返回，此舉也被認為是美軍用行動力挺菲律賓在南海的主張。

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

《國防時報》報導，明年就是菲律賓新一輪總統大選，目前不能確定杜特蒂能否連任，而可預知的是，美國會極力扶持「對華鷹派」上台，美國也會用其手段來嘗試讓親美派上台，以便掌控菲律賓。

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦。（圖／翻攝央視）

報導稱，近年來，菲律賓總統杜特蒂對華還算友好，表現也是極為克制，客觀來說，他並未真正想與中國發生實際的衝突，因為杜特蒂並非親美派。而8年前，菲律賓前總統阿奎諾三世提出所謂「南海仲裁案」，杜特蒂也從未參與。就是因為杜特蒂與菲律賓「親美派」態度不一，遭其反對，而「菲律賓親美派」背後的美國一直以來都是欲除之而後快。

對於菲律賓在南海問題上態度轉趨強硬，外界認為，菲國在接受中國大陸給予幫助後，立馬變臉是「白眼狼」行徑，「表面上欲爭奪領土資源，實則卻成為美國的一枚棋子。」

不過，解放軍海軍三艘大型主力艦艇同時在海南島服役，大陸國防部發言人吳謙日前也強調，這三艘軍艦可不是「宅男」，尤其在南海問題上，面對周邊國家挑釁，解放軍絕不會手軟。

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