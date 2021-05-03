與中國無共識！紐西蘭認「2國分歧難調解」　專家：將展獨立外交

▲中國是紐西蘭最大貿易夥伴，因此紐西蘭對中國的態度引起西方盟國關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

由於紐西蘭政府不願利用情治安全聯盟「五眼聯盟」（FVEY）來批評中國政府，該國現在正遭受西方盟國的施壓。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）3日表示，隨著中國在世界角色的發展和變化，紐西蘭和中國之間的分歧已變得越來越難調節，不過外界沒有必要用這些分歧來定義2國關係。

據路透社報導，阿爾登3日在奧克蘭出席中國商務峰會（China Business Summit）時表示，紐西蘭與其最大貿易夥伴中國，在一些問題上「沒有、無法，也不會達成共識」，但這些分歧不必成為定義2國關係的標準。

她補充道，「在座各位一定都注意到，隨著中國在世界角色的發展和變化，2國在制度間的差異，以及形塑這些制度的利益和價值觀，已變得越來越難調節。這是我們和印度太平洋地區、歐洲和其他區域的國家正努力應對的挑戰。」

▲紐西蘭總理阿爾登承認，紐西蘭和中國之間的分歧已變得越來越難以調節。（圖／達志影像／美聯社）

最近，中國指責由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國所組成的 FVEY聯合干預香港和新疆維吾爾族穆斯林的問題後，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）立刻回應，譴責 FVEY將關切議題擴大到職權以外的範圍，隨即遭盟國施壓，認為紐西蘭對待中國的態度不夠強硬。

阿爾登強調，紐西蘭已就新疆維吾爾人的待遇表達「嚴重關切」，也談到香港民主自由遭到侵害，紐西蘭將繼續與其合作夥伴談論這些問題，因為「管理與中國的關係並是不件容易的事」。

國際關係分析師米勒（Geoffrey Miller）表示，阿爾登的演講似乎經過精心設計，她想要藉著演說轉移馬胡塔言論所引起的批評，阿爾登的言論並沒有改變紐西蘭未來將變得更傾向於中國、或至少變得更中立的立場，「他們正在推銷其新立場，紐西蘭正在走向一種不忠於任何大國的『獨立外交政策』」。

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