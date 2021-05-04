快訊／警察餐會遭潑「上千隻蟑螂」！賣家現身了：他說越大隻越好

▲賣家現身地檢署。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在中山區舉行餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸。對此，目前警方已經鎖定5名犯嫌正全力追緝當中，而賣出蟑螂的賣家稍早也抵達士林地檢署。另外，賣家表示，自己是在5/2一點多接到訊息，有人說要上千隻蟑螂，還說蟑螂越大越好，大小大約是0.5-1公分、250隻100塊。

賣家表示，當時來密我的人他滿著急，一般買家密我有沒有貨後，都會等我回應之後再繼續問，但他密我大概兩分鐘後 ，就又問我最大隻多少，我說最大1.5公分，問他大概需要多少隻，他就說要上千隻，我就回他目前量沒有那麼大，所以沒辦法。賣家也提到，其實上千隻的訂單也很常見，不會到太特殊，所以當下也沒有覺得特別奇怪。

▲嫌犯從網路賣場項賣家購買蟑螂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對此事件，中山分局表示，「分局獲報抵達現場後，潑蟑螂的嫌犯已經逃逸，經調閱資料後發現，現場疑似有2名潑蟑螂的男性、還有1男1女疑似在現場把風，而4名嫌犯潑灑蟑螂之後，利用步行、汽機車等變換交通工具的方式躲避警方緝捕。」此外，中山分局也提到，關於犯嫌動機，目前經初步訪查，認為與當時在餐廳內的個團體可能性較低。