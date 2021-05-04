　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／警察餐會遭潑「上千隻蟑螂」！賣家現身了：他說越大隻越好

▲賣家現身地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

▲賣家現身地檢署。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在中山區舉行餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸。對此，目前警方已經鎖定5名犯嫌正全力追緝當中，而賣出蟑螂的賣家稍早也抵達士林地檢署。另外，賣家表示，自己是在5/2一點多接到訊息，有人說要上千隻蟑螂，還說蟑螂越大越好，大小大約是0.5-1公分、250隻100塊。

▲蟑螂賣家現身地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

賣家表示，當時來密我的人他滿著急，一般買家密我有沒有貨後，都會等我回應之後再繼續問，但他密我大概兩分鐘後 ，就又問我最大隻多少，我說最大1.5公分，問他大概需要多少隻，他就說要上千隻，我就回他目前量沒有那麼大，所以沒辦法。賣家也提到，其實上千隻的訂單也很常見，不會到太特殊，所以當下也沒有覺得特別奇怪。

▲買蟑螂對話流出。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲嫌犯從網路賣場項賣家購買蟑螂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對此事件，中山分局表示，「分局獲報抵達現場後，潑蟑螂的嫌犯已經逃逸，經調閱資料後發現，現場疑似有2名潑蟑螂的男性、還有1男1女疑似在現場把風，而4名嫌犯潑灑蟑螂之後，利用步行、汽機車等變換交通工具的方式躲避警方緝捕。」此外，中山分局也提到，關於犯嫌動機，目前經初步訪查，認為與當時在餐廳內的個團體可能性較低。

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麻將桌「要命20分鐘」夾死3歲童　父認屍涙崩「衝出冰櫃室」

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

高雄辦公大樓警報狂響！電動自行車公司起火　負責人：鋰電池自燃

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

快訊／警察餐會遭潑「上千隻蟑螂」！賣家現身了：他說越大隻越好

水電工沒裝熱水器還不退錢　屋主路上巧遇拿木棍痛扁挨告

汐止大同路吊車沿街漏油！5騎士摔倒送醫　駕駛驚呆了2罪送辦

更生傳道員性侵教友！女回想頻作嘔　痛罵：想咬斷沖到馬桶裡頭去

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

麻將桌「要命20分鐘」夾死3歲童　父認屍涙崩「衝出冰櫃室」

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

高雄辦公大樓警報狂響！電動自行車公司起火　負責人：鋰電池自燃

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

快訊／警察餐會遭潑「上千隻蟑螂」！賣家現身了：他說越大隻越好

水電工沒裝熱水器還不退錢　屋主路上巧遇拿木棍痛扁挨告

汐止大同路吊車沿街漏油！5騎士摔倒送醫　駕駛驚呆了2罪送辦

更生傳道員性侵教友！女回想頻作嘔　痛罵：想咬斷沖到馬桶裡頭去

快訊／對流雲系旺盛！台東大雨特報　明首波梅雨鋒面雨區更廣了

麻將桌「要命20分鐘」夾死3歲童　父認屍涙崩「衝出冰櫃室」

標哥海報爆紅！中一中學生私訊致歉　顏寬恆「高EQ回應」加碼送水餃

豬農居然願意「委屈」娶女醫師！　他嘆：想必是真愛

中國急改變形象！求外國記者背書　法媒嘲笑無用：盡顯薄弱軟實力

中職二軍／江少慶最快153公里飆4K　2局連挨2安丟分

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

潑「上千隻蟑螂」畫面曝！

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

快訊／台鐵成功站傳出軌！彰化機務段搶修中

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站

千隻蟑螂攻擊雙北警局長　黑衣人掃光水族館存貨

3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東曝父母壞習慣害命

警察聚餐潑上千隻蟑螂　中山分局揭關鍵時間點

黑衣人餐廳灑「上千隻蟑螂」！來源曝光

即／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂　警追初步原因

越女來台就變臉　凌晨「睡衣赤腳」衝上他人車

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面