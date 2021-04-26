台南驚傳民眾駕「類船型浮具」受困沙洲　海巡漁友急救援

▲海巡11岸巡隊、消防與漁民聯合投入救援，將該漁民接駁脫困，完成救援任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部，4月25日下午3時許接獲民眾報案稱，其友人駕駛「類船型浮具」於台南市七股南灣碼頭出海口附近失去動力，目前正坐灘於頂頭額南沙洲上，請海巡署派人協助，海巡11岸巡隊、消防與漁民聯合投入救援，將該漁民接駁脫困。

第六巡防區指揮部獲報後隨即啟動救援機制，調派海巡艇、鄰近安檢所及機動巡邏站人員會同消防隊員聯合編組投入救援，並協調潟湖內漁民援助，同時由守望人員監控受困民眾狀況。

當時因出海口側浪過大及水深因素，海巡艇執行救援有航安顧慮，所幸經北堤安檢所古小隊長努力不懈持續協調後，於下午5時許，由熱心郭姓漁民及曾文溪安檢所洪所長駕駛膠筏出港協助將待援民眾接駁返回岸際，順利完成這次救援行動。

南部分署第11岸巡隊表示，近期天候不佳，民眾從事漁業行為或岸際活動應注意自身安全，穿上保護自己的救生衣及防滑鞋等安全裝備，要快樂出門，平安回家，海巡署秉持「人飢己飢，人溺己溺」之精神，執行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，可多利用海巡「118』報案專線，海巡署接獲通報將立即提供各項服務及救助。

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