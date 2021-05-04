交通更順暢　台南市區1300處號誌週期改善　

▲台南市政府交通局完成1300處紅綠燈重新設定調整，上下午尖峰時段週期統一調整為140秒，每天週期切換調降為6次，大幅降低號誌不連鎖的問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提升台南市區尖峰時段交通車流續進，及減少交通壅塞與紅綠燈週期切換而引起的不同步問題，台南市政府交通局完成1300處紅綠燈重新設定調整，上下午尖峰時段週期統一調整為140秒，每天週期切換調降為6次，大幅降低號誌不連鎖的問題，也籲請用路人遵守交通號誌指示，才能確保交通安全。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲就任以來一直積極尋求如何改善市區交通壅塞問題，因市區號誌路口密集，號誌管控並非單純的幹道連鎖，而是路網式連鎖運作，意即除了縱向路段號誌需同步連鎖，橫向路段亦需同步連鎖，所以牽一髮動全身，延長號誌週期必須同一時間調整完畢，否則將會造成縱向同步，但橫向卻不同步而走走停停。

考量市區交通車流日益增加，原有上、下午尖峰120秒或130秒的號誌週期已無法滿足交通需求，經研議評估，在考量不影響兩號誌路口間的回堵問題，週期酌予延長為140秒。

另外，台南市有多種交通號誌控制器機型，號誌週期轉換補償邏輯不一致，導致經常發生遇週期時段切換時，會造成各路口號誌有4至7分鐘的燈號不一致，而遭用路人批評號誌不連鎖走走停停要求改善，此次調整一併將週期切換次數從每天15次調降為6次，減少號誌切換所衍生的號誌不連鎖問題。

局長王銘德說，此次改善計畫看似簡單，其實是要花費很多事前準備工作，更新設定的路口數多達1300處，又必須要同一時間切換至新的設定，且預設階段又不能影響現有的運作模式，部分路口還必須在現場設定，工作量龐大，交通局於日前完成號誌調整改善計畫，同步更新切換執行，希望能帶給市民更順暢的交通環境。

交通局預估這次改善於上、下午尖峰時段將有效提升各幹道路段平均旅行速率3至10％及減少停等次數10至16％。交通管制科科長方川和表示，因本次改善執行路口數多達1300處，與用路人習以為常的停等紅綠燈秒數有些許變化，提醒用路人務必依照實際燈號行駛，才能避免發生交通事故，後續會再進行相關檢視及微調綠燈時差，讓號誌連鎖更穩定。

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