桃園婦帶孫遭撞昏迷　警扮保母安撫2歲童助返家

▲員警從車禍現場抱回男童至警所。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市63歲游姓老婦1日下午帶著2歲孫子過馬路時，不幸遭機車騎士衝撞，老婦因遭強烈撞擊緊急送醫救治，留下年僅2歲多孫子於現場，巡邏員警見狀除處理車禍將昏迷老婦送醫外，也權充保母將哭鬧不休的男童帶回警所安撫，並重回事故現場週邊訪查才得知老婦身份，並連繫其他家人至所帶回。

▲男童看不到親人哭鬧不休，員警權充保母安撫。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局內壢派出所警員張峻豪、張良誌、溫振宇昨下午16時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱中壢區忠孝路331號前有交通事故，警方到場了解後，得知一名老婦牽孫子過馬路時遭機車騎士不慎衝撞，老婦因遭強烈撞擊後，當場意識不清倒地不起，留下年僅2歲多的孫子於現場，警方立即上前處理，同時通知消防隊到場救護，但其孫子受到極大的驚嚇，現場不斷的哭叫媽媽，便化身為臨時保母，安撫其情緒，並先行將該孩童帶返所。

▲好不容易找到家人將男童帶回。（圖／中壢警分局提供）

因老婦與孩童是步行後遭撞，警方研判可能居住於附近，便沿路拜訪附近店家，詢問有無見過該老婦及小孩，終於在多次來回穿梭與積極調閱監視器後，推測出該老婦其居住地址，再透過戶役政系統交叉比對下，確認正確身分為63歲游姓老婦與林姓孩童後，趕緊聯繫其家人至所帶回。

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