陳時中坦言社區可能有病毒！疾呼民眾做好「三件事」





▲台大醫院手部衛生活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期發生華航諾富特群聚案件，確診者足跡遍布雙北，也讓民眾心慌。衛福部長陳時中今（4）日出席台大醫院世界手部衛生日活動致詞坦言，近來新冠疫情越來越緊繃，社區裡可能有病毒存在，提醒做好三件事：勤洗手、口罩戴好、積極打疫苗，以建構防線。

5月5日為世界衛生組織訂定之「世界手部衛生日」，今年度世界衛生組織呼籲「Seconds save lives – clean your hands!」，強調掌握關鍵數秒，清潔雙手，拯救生命。台大醫院今（4）日與醫院評鑑暨醫療品質策進會共同舉辦手部衛生推廣活動，向全民宣導清潔雙手是對抗疫情的關鍵之一，陳時中也出席。

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陳時中致詞表示，2009年WHO推動5月5日世界手部衛生日，包含台大在內各個醫院都努力推動洗手作為，這奠定新冠防疫基礎，若以前沒有這樣規劃準備，事情發生才來做基礎工作，可能來不及。因為手部衛生做得好，醫院感控才做得好，過去不斷教導要怎麼把手洗好，現在小朋友、大人對洗手做法都能朗朗上口，社區裡面也相對有這樣概念。

陳時中也坦言，近來新冠疫情越來越緊繃，社區裡面有可能有病毒存在，手部衛生做好、口罩戴好、積極打疫苗，三件事情做好，可以建構防線，，雖然無法保證病毒消失，但可以對社區保護達到最好效果。

台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳表示，戴口罩勤洗手除了讓新冠疫情控制不錯，連季節性流感、腸病毒也幾乎沒有看到，甚至腹瀉疾病都少，用全國例子實證資料顯示養成好的手部位生習慣有很大幫助。

台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，洗手是一個好的習慣，為預防感染症最有效方法，但這違反人類天性，他笑說「要你吃飯前洗手、吃飯後洗手，到處洗手，讓人覺得麻煩又會覺得讓皮膚受傷」要建立這個習慣相當困難，需要日積月累的提醒。疾管署推動感控做得很積極、持續，才打下好的基礎來因應這次的疫情。