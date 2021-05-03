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無視中國警告　菲律賓誓言：「持續南海軍演」立場絕不動搖！

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

文／中央社馬尼拉2日綜合外電報導

儘管中國要求菲律賓停止可能加劇爭端的行動，菲律賓國防部長羅倫沙納今天表示，將持續在南海的菲國200海里專屬經濟區（EEZ）軍事演習。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）和漁業暨水資源局（BFAR）上月在南海展開演習，並已加強巡邏，以對抗中國船隻頻頻出現的威脅。

路透社報導，中國宣稱擁有幾乎整個南海主權，但2016年海牙常設仲裁法院裁定，中國提出的主張違反國際法。每年約有價值3兆美元的船運貿易通過南海。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在聲明中表示，菲律賓海岸防衛隊和漁業暨水資源局將會持續在西菲律賓海（WPS）與自由島群（Kalayaan Island Group）巡邏演習。

他說，菲國政府不會動搖立場。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

報導說，儘管菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與北京保持友好關係，但數百艘中國船隻近來出現在菲國專屬經濟區，再度引起兩國關係緊張。

羅倫沙納表示，他的說法呼應杜特蒂在此議題的立場，杜特蒂「非常堅定且直接」下令軍方「在不開戰情況下，捍衛我們正當權益，維持海域和平」。

雖然杜特蒂仍認為中國是「好朋友」，但他上週表示：「有些事情真的不能妥協…我希望他們能理解，我也有國家利益要維護。」（譯者：紀錦玲／核稿：盧映孜）

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