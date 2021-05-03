躲樓梯間脫光！新北男「放飛自我10分鐘」　社區住戶目睹嚇傻

▲阿宏被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿宏」（化名）日前突然在台北某間社區大樓內，將自己全身上下的衣物脫去，儘管當時不少住戶經過看到制止，阿宏卻仍是不以為意，而其誇張的行徑被其中一名住戶發現後，立即報警處理。對此，新北地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿宏明知道該社區的地下室梯間，是社區住戶皆可以自由出入的場所，卻仍是基於意圖供人觀覽、公然猥褻之犯意，於2020年10月某日的12時許，在社區地下室的電梯口前，將身上的衣服全部脫掉，整整裸體了約10分鐘，儘管過程中有不少路過的住戶被他誇張的行徑給嚇到，阿宏卻仍是不以為意。

有住戶報警之後，警方火速抵達現場將阿宏逮捕，而阿宏於警詢、檢察官偵訊時，皆對案情坦承不諱，且又有現場照片、現場之證人之證詞足以佐證，足認阿宏的自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿宏不顧他人之感受，於不特定人得以共見共聞之社區地下室梯間場所，將全身脫光進行全裸脫之公然猥褻行為，有違社會善良風俗，實不足取。

法官考量，阿宏裸露時間甚短，且犯後坦承犯行，並已經表示悔意，其犯後態度良好，審酌其素行、手段、智識程度、家庭經濟狀況、目的等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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