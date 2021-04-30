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國中妹慘死家中含冤19年　懸疑！警欲重查被嬤嗆：不要辦

年僅14歲的崔姓少女身中3刀慘死家中。（圖／報系資料照，下同）

▲年僅14歲的崔姓少女身中3刀慘死家中。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

雲林縣北港鎮一名14歲的崔姓國中少女2002年被發現陳屍家中沙發，身上共有3處刀傷，手腳和口部還有被膠帶綑綁痕跡。事發後，崔母供稱，當天疑似有歹徒闖入家中，行搶不成才痛下殺手；警方抽絲剝繭後，發現屋內沒有外力侵入跡象，懷疑崔家人涉有重嫌，並陸續取得關鍵線索，無奈至今仍未破案。

2002年3月7日，14歲的崔曉菁被發現身中3刀，陳屍在家中客廳，雙手、雙腳及口鼻都有膠帶綑綁痕跡。死者母親供稱，當天自己在2樓休息，期間有搶匪闖入家中，但沒聽到女兒呼救，發現時孩子已死亡；奇怪的是，她聲稱自己不在現場，卻能詳述歹徒長相及穿著，且崔宅的所有出入口都沒有遭破壞跡象。

案發現場血跡斑斑。

▲案發現場血跡斑斑。

專案小組查出，現場至少有4到6名崔家親友可自由進出，有充足時間進行滅證；死者驗屍報告顯示，少女血液中未驗出任何安眠藥、毒物反應，手腳及嘴巴上的膠帶痕跡也異常整齊，合理猜測應是遭熟人脅迫就範，加上母親毛淑美自相矛盾的證詞，讓警方忍不住懷疑內情不單純，不排除是崔家人涉案。

雖然崔家人的證詞存在諸多疑點，無奈警方握有的證據實在不多，遲遲無法鎖定凶手身分。更詭異的是，時任刑事局六大隊警官陳恆正接手案子後，為了試探崔家人反應，曾找上吳姓外祖母詢問是否有意願重啟調查，不料對方竟勃然大怒，當場拍桌怒吼「不要辦」，發現失態後隨即改口「不要想起悲傷的事」，態度啟人疑竇。

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