國中妹慘死第15年託夢訴冤！家人自爆關鍵對話　快破案竟遭逆轉

▲警方曾公佈歹徒畫像，希望民眾提供線索。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

崔曉菁命案懸宕15年，案情終於在2017年出現轉機。一名與死者素昧平生的曾姓男大生突然找上警方，聲稱自己被死者「託夢」，對方不僅在夢中讓他看凶手長相，還鉅細靡遺地詳述案情。警方原本不置可否，然而男大生竟一一說中未公開的偵查細節，相關線索協助警方獲得突破性進展，離破案僅一步之遙。

針對夢境內容，曾男2011年曾在PTT發文，他當時夢見一位全身濕淋淋少女，年齡目測10多歲，自稱是「崔曉菁」，接著便開始向自己描述遇害過程，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間」，對方不僅在夢中明確表示「凶手是我的親戚，一男一女」，還出示2人生活照，並交代「你一定找一個姓陳的警官」。

▲男大生自稱遭死者託夢。

夢醒後，一頭霧水的曾男向家人透露此事，才得知真的有一名崔姓少女遇害，最後循線找上刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正。警方聽完曾男來意，原本半信半疑，結果他轉述的案情不僅和偵辦結果一致，就連未公開的細節也一一命中，指認的凶嫌照片也和警方懷疑的對象完全吻合，讓專案小組震驚不已。

另外，警方2017年監聽崔家人的電話時，發現有2名親友提到「我會以死謝罪」、「很怕曉菁找上門」等，顯示家人涉有重嫌，讓警方士氣大振。奇怪的是，原以為破案在望，案件卻再度沉寂，陳恆正也因媒體報導被刑事局告誡，之後不再對外發言，如今案件已懸宕19年，不知何時才能含冤昭雪。

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