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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

闖禍員警記過調職　柯文哲：跟酒店關係太好半夜不睡覺

▲▼柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

楊姓員警酒後與人口角，黑衣人闖入台北市松山分局中崙派出所砸爛電腦，該員警已記過調職。對此，台北市長柯文哲直言，「是不是警察跟當地那些酒店的關係太好？」

柯文哲3日接受廣播節目專訪時表示，現在影帶還原，所長為什麼要刪掉要解釋，調查清楚就好，自己當市長有很大進步，生氣時不要做決定，剛當市長時，過去在醫院的經驗，處理程序就是看到什麼，處理什麼，但政治常常不是這樣，果凍（郭台銘）告訴他，看到想生氣的事就「阿彌陀佛」接著喊三二一再開始，自己是隨時在修正的人，生氣沒用的話，那生氣幹什麼？若生氣會做錯事，更不要生氣，照SOP走就好了。

柯文哲曾為內湖分局山老鼠事件震怒、要求拔官，對於法輪功事件，也曾嚴厲斥責信義分局長李德威「我先跟你講一件事情，如果再有法輪功被打、上網，我就把你換掉」。柯文哲坦言，「內湖分局那是我不對」，要改，內湖分局都還沒調查清楚就生氣，調查清楚才可以罵人，他也學到經驗，至於法輪功一事那是宣誓，法輪功的人被打，不保護他們，這是不對的。

對於松山分局一案，柯文哲表示，「是不是警察跟當地那些酒店的關係太好？」楊姓員警為什麼三更半夜不睡覺，還在外面亂晃，文化要改；至於影片還原，也要進來報告發生什麼事，所長一定有什麼理由，不然不會過了12個小時後突然去把畫面刪掉，也許是要保護楊姓員警，或者是黑衣人闖入派出所不好看。

柯文哲批評，警政署不分青紅皂白，拔分局長、拔所長，這很奇怪，根本還沒調查清楚，江國慶案就是這樣發生的，要槍斃要寫判決書要申訴，台灣太多政治表演，身為一個科學家要按照程序來。

警政署長陳家欽表示，楊姓警員已記過調職，他要求重新調查；至於黑衣人闖入派出所，是否妨害公務，要調查清楚，依法偵辦，他已要求台北市警局重新調查，絕對不能縱放。

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