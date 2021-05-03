國籍、外籍航空公司機組員分流！外籍協調「1家防疫旅館」專收

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案今再新增2例本土病例，目前累計26人確診，中央流行疫情指揮中心也緊急開會討論國籍機組員檢疫流程，今宣布未來諾富特清消完畢後，只接國籍航空機師，不接外籍航空公司的機師，外籍會協調1家旅館業者專收。

為有效分流管控不同身分居家檢疫者，指揮中心今宣布，外籍機組員防疫旅宿將以1家為原則，由民航局與桃園市政府共同研議，國籍機組員入住的防疫旅宿將由民航局規劃，並與桃園市政府整體檢視。

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副指揮官陳宗彥表示，為讓外籍機組員、國籍機組員、航空公司員工與一般居檢者有效分流，會中確認外籍機組員防疫旅宿將由民航局與地方政府共同研議，在有效區隔外籍機組員與一般居家檢疫者前提下，以規劃1家防疫旅宿為原則。

國籍機組員防疫宿舍部分，將由民航局規劃專責防疫旅宿，暫訂由諾富特飯店負責，並向桃園市政府提出申請，航空公司若另有防疫宿舍需求，則由民航局與桃園市府共同檢視後辦理。

另外，民航局、桃園機場公司、桃園市政府及航警局等相關單位也會在今日下午到桃園機場及3家防疫旅宿，視察及督導各項防疫措施、動線及組員於防疫旅宿監控作業落實情形，實地檢視相關業者執行狀況。