小蟲子咬一口！正妹20mins後「窒息慘死」　醫嘆：用對這個可保命

▲女子被蟲子咬傷窒息身亡。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

每年四五月份，空氣比較潮濕，很多毒蛇、毒蟲開始出動了。江蘇常州一醫院近日接收了一名被毒蟲咬傷的女患者，遺憾的是最終搶救無效，未能挽回生命。據悉，該正妹被咬傷後，20分鐘左右出現頭暈窒息，隨後喪失意識倒地，最終搶救無效身亡。

據《江蘇新聞》報導，醫生表示，「該女子被蜈蚣咬傷後，大概過了20分鐘左右出現頭暈，隨後就喪失意識倒地了。送到醫院的時候女子兩個瞳孔已經散大了，考慮她可能是因蜈蚣咬傷導致的過敏性休克，伴發喉頭水腫，導致窒息性死亡。」

急診科醫生介紹，蜈蚣作為五毒之一，牠的毒素和蛇毒一樣，咬傷後如果能及時治療和處理，病情較輕者，一般預後良好，但嚴重的可能會休克、昏迷、抽搐甚至死亡。





▲醫生提醒被蜈蚣咬傷，第一時間應該這麼做。（圖／翻攝自江蘇新聞）

醫生說，如果不行被咬傷，有條件應該立即就醫，若無法立即就醫，就用肥皂水、石灰水、小蘇打水等堿性液體沖洗傷口，以中和蜈蚣的酸性毒液，然後沖洗後包紮，千萬不要用碘酒和消毒水塗抹傷口。

進入春季，天氣轉暖，醫院每天晚上都有接診被毒蛇或毒蟲咬傷的患者，醫生建議，民眾被咬傷後第一時間要做好傷口處理，「如果碰到這種情況，建議傷者在家裡及時清洗傷口，如果有條件的可以使用碳酸氫鈉溶液（NaHCO₃）沖洗。如果被毒蛇咬傷，那立馬用繃帶在傷口的腫脹上方兩三公分處包紮傷口，然後及時清洗傷口，到醫院就診。」