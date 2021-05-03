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全球最大飛機二次試飛成功！　超高音速飛行器可望2023年發射

▲▼Stratolaunch Systems,Roc,平流層發射系統。（圖／路透社）

▲全球最大飛機「Roc」第二次試飛成功。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國航太公司「平流層發射系統」（Stratolaunch Systems）宣布，目前全球最大的飛機「Roc」已在美東時間4月29日完成第二次試飛，飛行高度達1萬4000英呎（約4.267公里），最高時速達320公里，是兩年前試飛成功後再一次的嘗試。平流層發射系統表示，對於這次的測試結果相當滿意。

綜合外媒報導，這架巨無霸飛機「Roc」於美東時間4月29日上午10時30分，在加州莫哈韋太空發射中心（Mojave Air and Space Port）完成第二次試飛，這次的飛行時間比2019年首次試飛的時間更長，共飛了3小時14分鐘，飛行高度達1萬4000英呎（約4.267公里），最高時速達320公里。對此，平流層發射系統表示，對於這次的測試結果感到相當滿意。

▲▼Stratolaunch Systems,Roc,平流層發射系統。（圖／路透社）

▲「Roc」飛行最高時速達320公里。（圖／路透社）

「Roc」擁有2個獨立機身、6具引擎，翼展長達117公尺，最初以「小型衛星發射平台」為設計目標，目標是在10公里左右高空處發射火箭，直接將衛星送入太空軌道中，未來也計畫作為超高音速（hypersonic）飛行器的發射平台。

據了解，平流層發射系統目前正在研發能重複使用的「Talon-A」超高音速飛行研究器，「Talon-A」是以火箭為動力的噴氣式飛船，長28英尺（約8.5公尺），最高速度可達6馬赫，遠比音速高出5倍以上，能提供約1分鐘的超高音速飛行。預估2022年完成開發組裝，2023年進行首飛測試。

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