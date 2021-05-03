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中國攻擊敵對性變更強！美國務卿節目證實：很擔心台灣的安全

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前登上新聞訪談節目時，坦承他認為中國不僅對內加強壓迫人民的力道，在對外以及國際上的態度更加「咄咄逼人」，攻擊性與敵對性愈發明顯，因此呼籲美國應團結志同道合的友邦，向中國清楚說「不」，維護全球既有的秩序。

根據《路透社》報導，布林肯當地時間2日登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的新聞雜誌節目「60分鐘」（60 Minutes）時向節目表示，中國變得更具攻擊性是事實。當被問及華府是否正決定走向與北京當局的對抗時，他則回道，「如果走到那個地步、甚至朝著那個方向前進，我相信這都嚴重違背美中兩國的利益。」

布林肯表示，「現今局勢如同某人以越來越敵對的方式，去進行不公平的競爭。但如果我們召集那些對此感到憤憤不平、且志同道合的國家，勸他們向北京當局說『我們無法容忍』，那麼我們會變得更加強大。」

布林肯在節目上透露，美國的目的與宗旨並非遏止中國、或是與中國對抗，而是維護基於規則的世界秩序，防堵中國對其構成挑戰，「任何對國際秩序提出挑戰的人，我們都將挺身而出、捍衛一切。」

報導指出，拜登將與中國之間的競爭，視為美國政府任內最大的外交政策挑戰，在4月28日的國會演說中，他承諾將在印度-太平洋地區維持美國強大的軍事存在與力量，並持續推動美國的技術發展。

過去數個月，台灣屢次面臨中國派遣軍機入侵航空識別區之威脅。對此，布林肯曾於4月表示，美國十分擔憂中國對台灣的軍事或侵略行動，因此美國根據《台灣關係法》做出長期承諾，確保台灣有自保的能力，並且維護西太平洋地區的和平與安全。

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