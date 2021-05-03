立法院今審《跟蹤騷擾防制法》　朝野齊發版本超過20個

▲立法院內政委員會審查跟蹤騷擾防制法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

屏東縣日前發生「假車禍真擄殺」命案，朝野立委紛紛疾呼「跟蹤騷擾防制法」盡快完成立法。立法院內政委員會3日排定審查跟騷法，包含行政院版草案在內，總共多達20幾個版本，為提升議事效率，召委林思銘宣布各黨團先回去協商，盼最終能濃縮成4個版本，下午2點30分再進行審查。

內政部長徐國勇表示，行政院版的「跟蹤騷擾防制法」草案，秉持聚焦性別暴力案類、跟蹤騷擾犯罪化、調查跟保護並行等原則制定。草案明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，包括監視、跟蹤、盯梢、守候、用電子通訊設備干擾、要求約會等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑，本法自公布後6個月施行。

針對外界質疑為何採「與性或性別相關」為構成要件，徐國勇說明，從國際共識、國內訴求及資源合理分配等面向考量，跟蹤騷擾宜聚焦保護婦女與防治性別暴力議題，其他非涉及性別暴力的人際互動衝突，應視情節輕重，回歸適用現行刑事、行政及民事法令處理。

至於為何要直接將跟騷犯罪化、以及預防性羈押是否侵犯人權等問題，徐國勇指出，世界先進法制國家已經把跟蹤騷擾視為犯罪，基於比較立法，政院版也認為犯罪化比較能夠保障婦女。

另外，內政部警政署2019年7月起推動防制跟蹤騷擾計畫，依據實務經驗，大多數案件只要受警察的關心與口頭告誡，行為人就會中止跟蹤騷擾，日本的實務統計更高達85％。因此，警方若能依刑案調查程序發動拘捕、搜索或是建請聲押或羈押替代處分等作為，就可以更有力、更即時的手段制止犯罪。

由於跟騷法草案版本高達20個，為提升議事效率，國民黨立委、召委林思銘宣布，由各黨團先協商進行，包含行政院版整合出最多4個版本，下午2點30分再開會逐條審查。